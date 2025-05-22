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天氣熱拉警報！彰化4個月狂抓801條蛇　3大毒蛇上榜

▲彰化縣消防局統計今年1月-4月抓801條蛇。（圖／消防局提供）

▲彰化縣消防局捕獲10大蛇種中，眼鏡蛇占第3名。（圖／消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

進入夏天氣溫日漸攀升，境內蛇類活動明顯增加，根據彰化縣消防局最新統計，今年1至4月全縣共捕獲801條蛇，平均每天近7條，顯示蛇類出沒情形相當頻繁。捕獲量前十名的蛇種中，台灣六大毒蛇中眼鏡蛇、雨傘節（20條）和龜殼花（10條）為最多，顯示民眾在戶外活動時需特別提高警覺。

近期在彰化市、芬園鄉、花壇鄉等八卦山區及溪畔地帶，民眾目擊蛇類的頻率明顯增加，引發當地居民關注，消防局分析歷年數據發現，蛇類出沒高峰期集中在夏季。

▲彰化縣消防局統計今年1月-4月抓801條蛇。（圖／消防局提供）

▲彰化縣消防局統計今年1月-4月抓801條蛇。（圖／消防局提供）

消防局去年5至8月的受理案件數分別為627件、590件、540件和720件，以臭青母258條最多，其次為黑眉錦蛇和眼鏡蛇排行前3名，其中8月達到全年最高峰。

為防範蛇類入侵，消防局建議，保持住家周邊環境整潔，避免堆積雜物，減少老鼠等蛇類食物來源。發現蛇類時保持冷靜，切勿驚擾或嘗試自行捕捉，應立即撥打119請求專業協助，從事登山、郊遊時應穿著包鞋和長褲，避免直接翻動石塊或草叢。

由於多數蛇類不會主動攻擊人類，民眾無需過度恐慌，若不慎遭蛇咬傷，消防局提醒應牢記「三要原則」：盡可能記下蛇的外型、顏色等特徵；保持冷靜，減少活動以降低毒液擴散，立即送醫，呼籲民眾從事戶外活動時務必提高警覺，做好防護措施。

▲彰化縣消防局統計今年1月-4月抓801條蛇。（圖／消防局提供）

▲彰化縣消防局提醒天氣熱蛇類活動頻傳。（圖／消防局提供）

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