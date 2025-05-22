快訊／「SHOPLINE」遭搜索！中資大舉收購　檢調約談8高層到案

▲電商平台SHOPLINE疑為中資違法來台經營遭檢調搜索。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

電商平台SHOPLINE(商線科技)在2022年間，被中國歡聚集團旗下的YY公司收購後，被認為已經屬於實質中資公司，但卻未經申請許可，持續在台從事業務，涉嫌違反《兩岸人民關係條例》規定，台北地檢署22日指揮調查局搜索SHOPLINE辦公室等14個地點，並約談8名公司各部門主管、幹部到案，以釐清案情。

SHOPLINE原是由香港人創立的電商平台，鎖定亞洲地區發展電商交易，2024年1月間，第三方支付業者綠界科技宣布，終止與SHOPLINE的合作，原因是發現SHOPLINE在2022年間，被新加坡商JOYY(YY公司)投資1.829億美元(約台幣56億元)收購，而YY公司是隸屬於中國歡聚集團旗下公司。

對於被指為中資實質控制公司，SHOPLINE曾發布聲明反駁，否認與綠界科技有簽約合作關係，且SHOPLINE主要投資人JOYY是美國NASDAQ上市的新加坡總部公司，核心營運與服務皆由台灣團隊提供，業務運作皆符合台灣法律規範。SHOPLINE強調重視用戶的資訊安全，絕無非法傳送用戶數據資料的疑慮。

不過檢調追查懷疑，SHOPLINE疑似未經許可在台經營運作的中資公司，涉嫌違反《兩岸人民關係條例》相關規定，因此由檢察官葉詠嫻指揮調查局台北市調處，搜索位於台北市的SHOPLINE與相關聯公司等14處，並約談研發部門主管等8人到案。