白委轟緊急專線只接12小時！海基會：被刪預算「連花都送不起」

▲海基會董事長吳豊山。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者閔文昱／綜合報導

立法院內政委員會21日召開會議，邀請陸委會主委邱垂正與海基會董事長吳豊山報告業務並備詢，焦點落在海基會將原24小時全年無休的緊急服務專線，縮減為每日僅服務12小時。對此，民眾黨立委麥玉珍質疑是否讓民眾半夜發生急難只能「錄音存證」，吳豊山則直言，預算從4塊被刪成3塊，「連送給董事的生日花都取消」，這是不得已的措施。

吳豊山強調，33年來專線未曾中斷，如今因預算遭刪，只能減時服務，甚至連送給董事的生日花都取消，「剩下一張卡片」。不過，此說法也惹來麥玉珍怒斥，「救命專線怎能跟董事生日相比？今天中風，難道明天才急救？」吳則回擊，「原則精神沒變，是你們錢變了！」現場火藥味十足。

▲民眾黨立委麥玉珍。（圖／資料照）

儘管遭砍經費，海基會副秘書長黎寶文補充，晚間8點半之後仍有保全接線，並可即時聯繫服務人員及主管處理，強調「服務不中斷、救急仍即時」，希望外界理解當前調整實屬無奈。

此事也引發綠營不滿，民進黨立委王定宇在臉書批評，藍白陣營濫刪預算，如今卻質疑業務縮減，質疑刪預算時「到底知不知道自己在刪什麼？」而司法法制與交通委員會也傳出因總統府與國安官員未出席而中斷解凍會議，總統府更警告若預算不解凍，「兩周後阿兵哥會沒飯吃」。