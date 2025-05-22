工程師架設「台版N號房」賣兒少性影像判7年半　56買家名單曝

▲台版N號房中架設「自動跟車」程式趙姓工程師，一審判7年半。（圖／翻攝pakutaso網站）



記者許權毅／台中報導

台中市一名趙姓工程師研發「自動跟車」系統植入Telegram軟體內，共同組成「台版N號房」，供網友購買下載兒少性影像，結果有56名網友（部分重複）以每部影片150元至1100元不等購買，地院近日以55個（其中1案無罪）違反兒少性剝削防制條例，合併判處7年6月刑期，可上訴。

檢警追查，趙男於2023年5月至6月間，透過網路通訊軟體Telegram「羊傳媒」群組，推廣自行研發的「自動跟車」程式，並且植入Telegram群組內，蒐集成年、兒少性影像，並以第三方支付軟體，供購買人觀看影片。

▲台版N號房多以Telegram為販售平台。（圖／ETtoday資料照）



趙男還跟潘男、綽號「阿偉」等人合作，由阿偉投資自動跟車程式，並由潘男出資承租電腦機房，以此賣片牟利，每支影片最低150元、最高1100元，最多以250元販售，共有56名網友購買，不法所得約2萬餘元。

2023年8月，台中地檢署指揮警方持搜索票前往趙男住處，扣押大量電腦、隨身碟等贓證物，並向法院聲請羈押獲准。趙男於審理時坦承犯行，但律師辯稱趙男為接續犯，法院認為趙男犯案對象、時間均不同，分論併罰。

台中地院審酌，趙男在網路上任意供他人觀看兒少性影像，刺激觀看者慾望，增加兒少受害風險，犯罪情節重大，考量趙男坦承犯行、無前科，依55個兒童及少年性剝削防制條例判處7年6月。56名購買者中，有1人是在趙男遭羈押後下單，法院認定趙男未參與犯案，諭知該案無罪。