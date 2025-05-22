工程師架設「台版N號房」賣兒少性影像判7年半　56買家名單曝

▲台版N號房中架設「自動跟車」程式趙姓工程師，一審判7年半。（圖／翻攝pakutaso網站）
記者許權毅／台中報導
台中市一名趙姓工程師研發「自動跟車」系統植入Telegram軟體內，共同組成「台版N號房」，供網友購買下載兒少性影像，結果有56名網友（部分重複）以每部影片150元至1100元不等購買，地院近日以55個（其中1案無罪）違反兒少性剝削防制條例，合併判處7年6月刑期，可上訴。
檢警追查，趙男於2023年5月至6月間，透過網路通訊軟體Telegram「羊傳媒」群組，推廣自行研發的「自動跟車」程式，並且植入Telegram群組內，蒐集成年、兒少性影像，並以第三方支付軟體，供購買人觀看影片。
▲台版N號房多以Telegram為販售平台。（圖／ETtoday資料照）
趙男還跟潘男、綽號「阿偉」等人合作，由阿偉投資自動跟車程式，並由潘男出資承租電腦機房，以此賣片牟利，每支影片最低150元、最高1100元，最多以250元販售，共有56名網友購買，不法所得約2萬餘元。
2023年8月，台中地檢署指揮警方持搜索票前往趙男住處，扣押大量電腦、隨身碟等贓證物，並向法院聲請羈押獲准。趙男於審理時坦承犯行，但律師辯稱趙男為接續犯，法院認為趙男犯案對象、時間均不同，分論併罰。
台中地院審酌，趙男在網路上任意供他人觀看兒少性影像，刺激觀看者慾望，增加兒少受害風險，犯罪情節重大，考量趙男坦承犯行、無前科，依55個兒童及少年性剝削防制條例判處7年6月。56名購買者中，有1人是在趙男遭羈押後下單，法院認定趙男未參與犯案，諭知該案無罪。
|姓名
|日期
|金額
|游O翔
|112年5月14日
|500元
|謝O仁
|112年5月17日
|250元
|周O瑜
|112年5月20日
|250元
|周O瑜
|112年5月20日
|250元
|周O瑜
|112年5月20日
|250元
|林O賢
|112年5月10日
|500元
|薛O峯
|112年5月31日
|250元
|陳O群
|112年5月19日
|250元
|黃O穎
|112年5月31日
|250元
|陳O勳
|112年5月20日
|500元
|李O嘉
|112年5月14日
|250元
|邱O德
|112年5月25日
|250元
|李O斌
|112年5月28日
|250元
|卓O勳
|112年5月30日
|250元
|王O暐
|112年5月30日
|250元
|孫O甫
|112年5月30日
|500元
|林O宇
|112年5月19日
|500元
|李O勳
|112年5月21日
|250元
|劉O言
|112年5月25日
|250元
|郭O智
|112年5月23日
|250元
|呂O屹
|112年5月31日
|250元
|胡O愷
|112年5月24日
|250元
|陳O安
|112年5月29日
|250元
|黃O洋
|112年5月28日
|150元
|張O佑
|112年5月28日
|250元
|熊O智
|112年5月26日
|250元
|賴O斌
|112年5月25日
|250元
|路O丞
|112年5月18日
|750元
|曾O恩
|112年5月31日
|250元
|曾O恩
|112年5月31日
|500元
|胡O竣
|112年5月27日
|500元
|欒O傑
|112年5月17日
|500元
|盧O龍
|112年6月28日
|750元
|盧O龍
|112年7月31日
|1100元
|蘇O榤
|112年8月11日
|250元
|高O佑
|112年6月1日
|250元
|高O佑
|112年7月1日
|250元
|林O斌
|112年6月2日
|250元
|葉O豪
|112年6月1日
|250元
|陳O勳
|112年6月26日
|500元
|李O嘉
|112年6月20日
|250元
|張O騰
|112年7月2日
|250元
|陳O隆
|112年6月9日
|250元
|許O維
|112年6月29日
|250元
|許O維
|112年8月10日
|250元
|莊O勳
|112年7月3日
|250元
|卓O勳
|112年7月1日
|250元
|王O品
|112年6月2日
|750元
|劉O言
|112年7月2日
|250元
|劉O言
|112年8月12日
|250元
|郭O智
|112年6月24日
|250元
|鄧O充
|112年6月17日
|250元
|黃O文
|112年8月6日
|250元
|王O升
|112年7月8日
|750元
|王O升
|112年8月14日
|600元
|孫O宸
|112年6月18日
|250元
|鄭O晉
|112年6月19日
|250元
|蔡O憲
|112年7月1日
|500元
|蔡O義
|112年8月9日
|750元
|許O勳
|112年6月12日
|250元
|張O佑
|112年8月8日
|250元
|林O辰
|112年6月11日
|250元
|胡O竣
|112年7月2日
|750元
|周O民
|112年8月21日
|399元
讀者迴響