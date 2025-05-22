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工程師架設「台版N號房」賣兒少性影像判7年半　56買家名單曝

▲台版N號房案件，台中有20名少女被金錢誘騙自拍裸照，結果沒有人拿到錢。（圖／翻攝pakutaso網站）

▲台版N號房中架設「自動跟車」程式趙姓工程師，一審判7年半。（圖／翻攝pakutaso網站）

記者許權毅／台中報導

台中市一名趙姓工程師研發「自動跟車」系統植入Telegram軟體內，共同組成「台版N號房」，供網友購買下載兒少性影像，結果有56名網友（部分重複）以每部影片150元至1100元不等購買，地院近日以55個（其中1案無罪）違反兒少性剝削防制條例，合併判處7年6月刑期，可上訴。

檢警追查，趙男於2023年5月至6月間，透過網路通訊軟體Telegram「羊傳媒」群組，推廣自行研發的「自動跟車」程式，並且植入Telegram群組內，蒐集成年、兒少性影像，並以第三方支付軟體，供購買人觀看影片。

▲▼ 無業男創台版N號房！偷拍3792女不雅片。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台版N號房多以Telegram為販售平台。（圖／ETtoday資料照）

趙男還跟潘男、綽號「阿偉」等人合作，由阿偉投資自動跟車程式，並由潘男出資承租電腦機房，以此賣片牟利，每支影片最低150元、最高1100元，最多以250元販售，共有56名網友購買，不法所得約2萬餘元。

2023年8月，台中地檢署指揮警方持搜索票前往趙男住處，扣押大量電腦、隨身碟等贓證物，並向法院聲請羈押獲准。趙男於審理時坦承犯行，但律師辯稱趙男為接續犯，法院認為趙男犯案對象、時間均不同，分論併罰。

台中地院審酌，趙男在網路上任意供他人觀看兒少性影像，刺激觀看者慾望，增加兒少受害風險，犯罪情節重大，考量趙男坦承犯行、無前科，依55個兒童及少年性剝削防制條例判處7年6月。56名購買者中，有1人是在趙男遭羈押後下單，法院認定趙男未參與犯案，諭知該案無罪。

姓名 日期 金額
游O翔 112年5月14日 500元
謝O仁 112年5月17日 250元
周O瑜 112年5月20日 250元
周O瑜 112年5月20日 250元
周O瑜 112年5月20日 250元
林O賢 112年5月10日 500元
薛O峯 112年5月31日 250元
陳O群 112年5月19日 250元
黃O穎 112年5月31日 250元
陳O勳 112年5月20日 500元
李O嘉 112年5月14日 250元
邱O德 112年5月25日 250元
李O斌 112年5月28日 250元
卓O勳 112年5月30日 250元
王O暐 112年5月30日 250元
孫O甫 112年5月30日 500元
林O宇 112年5月19日 500元
李O勳 112年5月21日 250元
劉O言 112年5月25日 250元
郭O智 112年5月23日 250元
呂O屹 112年5月31日 250元
胡O愷 112年5月24日 250元
陳O安 112年5月29日 250元
黃O洋 112年5月28日 150元
張O佑 112年5月28日 250元
熊O智 112年5月26日 250元
賴O斌 112年5月25日 250元
路O丞 112年5月18日 750元
曾O恩 112年5月31日 250元
曾O恩 112年5月31日 500元
胡O竣 112年5月27日 500元
欒O傑 112年5月17日 500元
盧O龍 112年6月28日 750元
盧O龍 112年7月31日 1100元
蘇O榤 112年8月11日 250元
高O佑 112年6月1日 250元
高O佑 112年7月1日 250元
林O斌 112年6月2日 250元
葉O豪 112年6月1日 250元
陳O勳 112年6月26日 500元
李O嘉 112年6月20日 250元
張O騰 112年7月2日 250元
陳O隆 112年6月9日 250元
許O維 112年6月29日 250元
許O維 112年8月10日 250元
莊O勳 112年7月3日 250元
卓O勳 112年7月1日 250元
王O品 112年6月2日 750元
劉O言 112年7月2日 250元
劉O言 112年8月12日 250元
郭O智 112年6月24日 250元
鄧O充 112年6月17日 250元
黃O文 112年8月6日 250元
王O升 112年7月8日 750元
王O升 112年8月14日 600元
孫O宸 112年6月18日 250元
鄭O晉 112年6月19日 250元
蔡O憲 112年7月1日 500元
蔡O義 112年8月9日 750元
許O勳 112年6月12日 250元
張O佑 112年8月8日 250元
林O辰 112年6月11日 250元
胡O竣 112年7月2日 750元
周O民 112年8月21日 399元
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