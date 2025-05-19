至少26人受害！誆騙未成年拍2000多張性影像　變態男遭求刑22年

▲李姓男子涉誆騙兒童及少年拍攝性影像供其蒐集持有，遭檢方起訴求刑22年。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

李姓男子向至少26名被害兒童或少年誆稱，有看過被害人性影像，如欲刪除遭外流的性影像，需再拍攝性影像供其比對移除等話術，得到被害人拍攝並提供大量性影像，檢警在其手機及電腦內查獲兒少性影像、照片高達2000多張，桃園檢方今日終查結以被害人人數眾多造成極大之傷害及陰影，且被告李男所持有之兒童、少年及成人性影像數量甚多，涉犯兒童及少年性剝削防制條例等案，向法院具體求處有期徒刑22年，並請求繼續羈押。

桃園地檢署許紋菱檢察官指揮桃園市政府警察局中壢分局、桃園分局、刑事警察大隊偵辦被告李男涉犯兒童及少年性剝削防制條例，發現被告向被害人誆稱有看過被害人性影像，如欲刪除遭外流的性影像，需再拍攝性影像供其比對移除等話術，詐騙被害人拍攝並提供大量性影像，檢察官認被告所為應非單一個案，而有擴大偵辦必要。

經傳喚被害人到庭具結後，於今年1月20日指揮專案團隊執行搜索，查扣李男所有iPhone 13手機1支、木質及塑膠隨身碟各1顆、筆記型電腦1台，並拘提被告李男到案，經檢察官訊問後，向法院聲押禁見獲准。經檢警日以繼夜檢視扣案物，清查出至少26名被害人，照片、影像共2000餘張、影片，並以團隊訊問方式，由檢察官直接訊問被害人，落實減少被害人重複陳述，且為降低性影像不斷遭人轉傳對被害人所造成之痛苦及外流風險。