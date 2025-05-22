　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台日「大阪世博吉祥物」同框！LINE官帳超療癒「戳戳遊戲」上線

▲▼台日「大阪世博吉祥物」首度同框，文化部除了公布LINE官方帳號，還有前導遊戲「a-We Poke Poke」超療癒。（圖／文化部）

▲台灣文化將前進大阪世博，先舉行台日交流會。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

台灣文化將前進大阪世博，先前公布「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」主視覺後，台日兩地代表吉祥物也首度同框，引發社群破10多萬瀏覽，今（22日）文化部發表LINE官方帳號，還推出吉祥物「a-We Poke Poke」小遊戲，讓玩家不斷點擊吉祥物「a-We」，集氣逐漸膨脹，撐滿螢幕後，灑落無數個熱鬧歡騰的小小a-We，就能解鎖台灣插畫家設計的限量配件。

▲▼台日「大阪世博吉祥物」首度同框，文化部除了公布LINE官方帳號，還有前導遊戲「a-We Poke Poke」超療癒。（圖／文化部）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」赴日舉辦媒體交流會，正式宣告台灣文化將前進大阪。（圖／文化部）

文化部預定於8月2日至8月20日，前進大阪世博舉辦「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」，並在今日特別赴日舉辦媒體交流會，正式宣告台灣文化將前進大阪，台日兩地也同步發表LINE官方帳號。

其中代表「We TAIWAN」的療癒系吉祥物「a-We」在日前公開亮相後，人氣爆棚，而大阪世博吉祥物「小脈」設計師、大阪世博創意藝術總監引地耕太，還特別在他的X帳號上，貼出小脈及a-We的同框照，並說「有新的角色在世博登場了，而且和a-We同樣顏色的小脈似乎很開心」。

▲▼台日「大阪世博吉祥物」首度同框，文化部除了公布LINE官方帳號，還有前導遊戲「a-We Poke Poke」超療癒。（圖／文化部）

▲大阪世博設計系統創意總監／藝術總監引地耕太，在社群讓a-We和「小脈（Co-MYAKU，こみゃく）」同框。（圖／翻攝自引地耕太社群）

這也是大阪世博官方吉祥物「小脈」，首度和其他國家吉祥物同框，貼文目前已經吸引10多萬人次瀏覽。

在今日台日交流會上，文化總會秘書長李厚慶也宣布，在日本每年吸引眾多人潮參與的「TAIWAN PLUS」將首度登陸大阪，並且在8月9-10日、16-17日，連續2個周末，帶來超過100個品牌的攤位市集。

此外，今日也首度公布即將於6月陸續開放預購的a-We各式療癒小物，包含手機殼、絨毛玩偶；而最能代表台灣的珍奶、小籠包，也將與a-We合體做成徽章，預估又成為超搶手文創品。

▼6月陸續開放預購a-We 各式療癒小物。（圖／文化部）

▲▼台日「大阪世博吉祥物」首度同框，文化部除了公布LINE官方帳號，還有前導遊戲「a-We Poke Poke」超療癒。（圖／文化部）

文化部表示，今日推出的「a-We Poke Poke」前導遊戲，英文字「poke」代表的是探出、伸手、戳一下的動作感，也像是a-We 從海底嗶波升起、首次探頭與世界打招呼的模樣。運用疊字「Poke Poke」，表現出如同氣泡啵啵冒出，又象徵集氣的熱情。

▲▼台日「大阪世博吉祥物」首度同框，文化部除了公布LINE官方帳號，還有前導遊戲「a-We Poke Poke」超療癒。（圖／文化部）

▲文化部除了公布LINE官方帳號，還有前導遊戲「a-We Poke Poke」超療癒。（圖／文化部）

玩家在遊戲裡，可以不斷點擊畫面中央的「a-We」，讓a-We 因集氣而逐漸膨脹、撐滿螢幕後，灑落無數個熱鬧歡騰的小小a-We。隨著點擊越多，得分越高，就能解鎖由10位台灣插畫家設計的限量配件，在8月正式推出的冒險遊戲中使用。

遊戲也設置「國家排行榜」，希望號召全民為台灣集氣，展現團結與熱情的台灣精神。「a-We POKE POKE」可透過加入官方Line後進入遊戲，或直接點擊遊戲連結。各項活動資訊請見「We TAIWAN」官網，並追蹤X、Instagram關注最新動態。

We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博
活動日期：2025年8月2日（六）至8月20日（三）
活動會場：線上、VS.（at GRAND GREEN OSAKA）、大阪市中央公會堂、中之島
官網：https://wetaiwan.tw
X：https://x.com/wetaiwan_tw
Instagram：https://www.instagram.com/wetaiwan.tw/
LINE：https://lin.ee/GwlNGiT

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
上櫃公司董座涉假交易掏空千萬！檢調兵分7路搜索
周末連3天雨炸全台　最新預測曝光
國民ETF換股露餡！00878新增3檔　助攻萬海飆漲停
快訊／家寧反擊了！發布新片揭曉「真相」
眭澔平挑戰聖母峰出事！腦水腫昏迷60小時
汽車業代駕「瑞典坦克」左轉　撞飛騎士腿變形慘死畫面曝
古林睿煬2局連飆3K！雷耶斯開轟相挺　火腿破蛋1比2軟銀
幕後／藍質疑國安簡報「挖坑」　賴清德親出席成朱立倫與會條件

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

別再糾結過去未來！少林精神教你活出「無懼人生」

阿嬤捧「50年寶貝當嫁妝」　比黃金還貴！未來婆婆嫌棄：會中毒

薪水不高「為何還要擠台北？」　一票點出關鍵原因

日本「85歲↑駕駛」最危險！見1政策網讚：建議台灣比照辦理

明高溫飆38度　周末連3天雨炸全台

台日「大阪世博吉祥物」同框！LINE官帳超療癒「戳戳遊戲」上線

汐科站門架「鳥巢自燃」冒火　台鐵：未影響電車線和行車

高鐵延伸宜蘭後「北花旅行90分鐘」　鐵道局：比北宜直鐵快25分

館長哽咽「生意快G掉」！486先生：哭哭啼啼誰敢去健身房儲值

公司邀約面試「狂打電話」　她沒接到被嫌沒禮貌！人資曝苦衷

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

【男友跟狗的差別】女辦事男友在外玩手機　反觀歐告眼裡只有她

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

【阿公跑得比我還快】世壯運91歲蒙古阿公8mins內跑完1500公尺！

劉雨昕喝咖啡流成一攤　超傻眼：怎麼會這樣？

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

別再糾結過去未來！少林精神教你活出「無懼人生」

阿嬤捧「50年寶貝當嫁妝」　比黃金還貴！未來婆婆嫌棄：會中毒

薪水不高「為何還要擠台北？」　一票點出關鍵原因

日本「85歲↑駕駛」最危險！見1政策網讚：建議台灣比照辦理

明高溫飆38度　周末連3天雨炸全台

台日「大阪世博吉祥物」同框！LINE官帳超療癒「戳戳遊戲」上線

汐科站門架「鳥巢自燃」冒火　台鐵：未影響電車線和行車

高鐵延伸宜蘭後「北花旅行90分鐘」　鐵道局：比北宜直鐵快25分

館長哽咽「生意快G掉」！486先生：哭哭啼啼誰敢去健身房儲值

公司邀約面試「狂打電話」　她沒接到被嫌沒禮貌！人資曝苦衷

主動出擊護綠能！花蓮檢警調訪視慈濟電廠　建構通報防護網

台東嬤迷失車道險象環生　警即刻介入助平安返家

防空警報大響別害怕　中市警LINE@tcpb帶你就近避難

謝忻遇詐團假冒藥劑師...「馬蘭派出所」作筆錄　台東警回應了

樺晟董座涉假交易掏空千萬！檢調兵分7路搜索　4主管遭約談

墨爾本台灣電影節登場　呂明澤：電影是台灣自由多元的具體展現

政院大砍南投縣一般性補助35億　許淑華疾呼莫讓百姓受苦

基隆看守所「及時雨」溫暖上線　收容人家庭獲助學金與物資

看板遭噴「死了」台南警火速逮人　陳亭妃：盼警查明動機

巨木環繞的森之樂章　拉拉山巨木音樂會6/14與自然共鳴

【這你跟我說90歲？】昆凌爺爺鐵餅再摘金！突被問周杰倫球技吐3字

生活熱門新聞

鋒面掃全台　「雨最大」時間曝

出國只能玩4天！一票人推爆1國家：近又好吃

三峽14歲女學生甦醒喊「我想去上學」惹淚崩

「女友約砲遇到弟弟」　網吃瓜：劇情比八點檔還狗血

10菜1湯1萬被嫌貴！　餐廳闆娘貼菜單打臉

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

LINE免費貼圖來了！李珠珢「陪你180天」

鋒面要來了　「下最大」地區曝

女星悼念「三峽3死車禍」被砲轟！　1動作挨批蹭流量

戰神男大生「連4問洗臉」　葉丙成閃離！影片曝光

全台有雨！　鋒面報到時間曝

水豚公仔惹爭議 海生館回應了

護理師見學生「流血身軀」變形…含淚CPR

傳三峽肇事翁恐脫產！法制局駁斥：已啟動假扣押

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

蔡依林、彭于晏被瘋傳「復合6年」曖昧3細節被挖

林采緹認了「不愛男友戴套」

鋒面掃全台　「雨最大」時間曝

出國只能玩4天！一票人推爆1國家：近又好吃

三峽14歲女學生甦醒喊「我想去上學」惹淚崩

「女友約砲遇到弟弟」　網吃瓜：劇情比八點檔還狗血

快訊／Andy遭爆出軌！

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原

陳傑憲辣妻「像一坨垃圾」懶開箱520禮物

10菜1湯1萬被嫌貴！　餐廳闆娘貼菜單打臉

消失2年！「AV騎乘位女王」蓮實克蕾雅宣布復出

6寶媽女兵勾引長官喊「你淫了」　誣告性侵判5月

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

綠議員爆：賴清德常跟罷免領銜人開會　曹興誠還抱怨「這2事」

「非核家園」不到一週　興達電廠爆偷開燃煤機

更多

最夯影音

更多

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面