台日「大阪世博吉祥物」同框！LINE官帳超療癒「戳戳遊戲」上線

▲台灣文化將前進大阪世博，先舉行台日交流會。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

台灣文化將前進大阪世博，先前公布「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」主視覺後，台日兩地代表吉祥物也首度同框，引發社群破10多萬瀏覽，今（22日）文化部發表LINE官方帳號，還推出吉祥物「a-We Poke Poke」小遊戲，讓玩家不斷點擊吉祥物「a-We」，集氣逐漸膨脹，撐滿螢幕後，灑落無數個熱鬧歡騰的小小a-We，就能解鎖台灣插畫家設計的限量配件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」赴日舉辦媒體交流會，正式宣告台灣文化將前進大阪。（圖／文化部）



文化部預定於8月2日至8月20日，前進大阪世博舉辦「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」，並在今日特別赴日舉辦媒體交流會，正式宣告台灣文化將前進大阪，台日兩地也同步發表LINE官方帳號。

其中代表「We TAIWAN」的療癒系吉祥物「a-We」在日前公開亮相後，人氣爆棚，而大阪世博吉祥物「小脈」設計師、大阪世博創意藝術總監引地耕太，還特別在他的X帳號上，貼出小脈及a-We的同框照，並說「有新的角色在世博登場了，而且和a-We同樣顏色的小脈似乎很開心」。

▲大阪世博設計系統創意總監／藝術總監引地耕太，在社群讓a-We和「小脈（Co-MYAKU，こみゃく）」同框。（圖／翻攝自引地耕太社群）

這也是大阪世博官方吉祥物「小脈」，首度和其他國家吉祥物同框，貼文目前已經吸引10多萬人次瀏覽。

在今日台日交流會上，文化總會秘書長李厚慶也宣布，在日本每年吸引眾多人潮參與的「TAIWAN PLUS」將首度登陸大阪，並且在8月9-10日、16-17日，連續2個周末，帶來超過100個品牌的攤位市集。

此外，今日也首度公布即將於6月陸續開放預購的a-We各式療癒小物，包含手機殼、絨毛玩偶；而最能代表台灣的珍奶、小籠包，也將與a-We合體做成徽章，預估又成為超搶手文創品。

▼6月陸續開放預購a-We 各式療癒小物。（圖／文化部）

文化部表示，今日推出的「a-We Poke Poke」前導遊戲，英文字「poke」代表的是探出、伸手、戳一下的動作感，也像是a-We 從海底嗶波升起、首次探頭與世界打招呼的模樣。運用疊字「Poke Poke」，表現出如同氣泡啵啵冒出，又象徵集氣的熱情。

▲文化部除了公布LINE官方帳號，還有前導遊戲「a-We Poke Poke」超療癒。（圖／文化部）

玩家在遊戲裡，可以不斷點擊畫面中央的「a-We」，讓a-We 因集氣而逐漸膨脹、撐滿螢幕後，灑落無數個熱鬧歡騰的小小a-We。隨著點擊越多，得分越高，就能解鎖由10位台灣插畫家設計的限量配件，在8月正式推出的冒險遊戲中使用。

遊戲也設置「國家排行榜」，希望號召全民為台灣集氣，展現團結與熱情的台灣精神。「a-We POKE POKE」可透過加入官方Line後進入遊戲，或直接點擊遊戲連結。各項活動資訊請見「We TAIWAN」官網，並追蹤X、Instagram關注最新動態。

We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博

活動日期：2025年8月2日（六）至8月20日（三）

活動會場：線上、VS.（at GRAND GREEN OSAKA）、大阪市中央公會堂、中之島

官網：https://wetaiwan.tw

X：https://x.com/wetaiwan_tw

Instagram：https://www.instagram.com/wetaiwan.tw/

LINE：https://lin.ee/GwlNGiT