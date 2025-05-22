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怕提用iPhone拍MV會被打槍　柏霖看成品驚艷「科技走進生活代表」

記者蘇晟彥／台北報導

甫入圍金曲最佳男歌手的柏霖，在新專輯中兩首歌曲MV〈沒能夠愛〉與〈像被一支箭矢跟蹤〉全程透過iPhone 16 Pro Max完成，將iPhone的強大拍照功能表現的淋漓盡致。導演Birdy表示，一開始在提企劃的時候有被質疑「iPhone真的拍得出質感嗎？」但高方便性再加上超強效能，讓「旅行拍攝」成真，所有人看到成品都被驚豔，柏霖也說，他認為「科技就是要走進生活」，大讚iPhone真的是走進生活的代表。

▼歌手柏霖、導演Birdy & 攝影指導 高爾賢 Alex透過iPhone完成MV創作，並與記者分享幕後花絮。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 柏霖,iPhone 。（圖／記者蘇晟彥攝）

從《聲林之王》出道，以好歌聲受到喜愛的柏霖，在這次金曲獎以全新專輯 《允許萬物破碎》入圍最佳國語男歌手，在專輯中兩支MV〈沒能夠愛〉與〈像被一支箭矢跟蹤〉罕見透過iPhone拍攝，而柏霖、導演Birdy 與 攝影指導高爾賢 22日出席分享整個MV遠赴柏林拍攝的花絮。

這次兩支MV都是遠赴柏林拍攝，Bridy指出，在提出企劃，要全程使用iPhone 16 Pro Max拍攝全部MV時，就有被質疑「真的會有質感嗎？」但實際拍攝結束後，在會議室播出後就獲得全場一致通過，對於成品非常驚豔，他補充，全程拍攝過程只使用一支手機，僅有單掛一顆額外鏡頭，並沒有用其他東西（像是打光等）輔助。

柏霖說，整個拍攝過程都非常「機動」也很緊湊， 他非常感謝這次選擇使用手機拍攝，他認為「科技就是要走進生活」，透過這次企劃證明iPhone就是一個科技走入生活的最好代表，而且相較於大機器，他在整個MV中有許多趴在地上、翻滾的動作，再加上環境不算太優，大幅縮短了拍攝的時間，非常開心。

▼現場也分享透過iPhone的輕巧性，能夠有不同拍攝的鏡位。

▲▼ 柏霖,iPhone 。（圖／記者蘇晟彥攝）

攝影指導高爾賢說，其實在拍攝的時候最擔心的就是光線的問題，由於沒有攜帶打光的工具，再加上拍到四、五點的時候，就會很擔心拍攝出來的成品噪點爆掉，而且有一些畫面想要壓縮表現出壓抑的空間感，因此用了5x、2x的倍率，但幸好iPhone 的暗部表現非常清晰，甚至捕捉到一些肉眼也沒辦法看到的細節。

此外，兩位導演也大大稱讚iPhone的便利性，在許多稍縱即逝的畫面，都是幸虧手機能夠隨時從口袋裡拿出來就拍，就捕捉到了一些自己也沒有預設在腳本內的鏡頭，也補充「最好的創作器材，永遠是你最方便的那一台。」最後，他們也推薦自己在拍攝MV時透過BlackMagic Camera這個App去記錄參數，表示在iOS中有許多便捷的App，可以讓影音創作的過程更加順利。

▼柏霖兩隻MV遠赴德國，卻選擇使用iPhone進行拍攝。（資料照／索尼提供）

▲▼柏霖入圍今年金曲獎男歌王，喜極而泣。（圖／索尼音樂提供）

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