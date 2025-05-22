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蘋果宣布多款舊機種不再保證維修　提醒用戶應提前備份

▲▼iPhone7（圖／ETtoday資料照）舊LOGO重傳，ID：2129973

▲iPhone 7 Plus與iPhone 8部分型號列入復古機種。（圖／ETtoday資料照）

記者吳立言／綜合報導

蘋果公司近日更新旗下產品的「復古（Vintage）與停產清單」，宣布iPhone 7 Plus與部分iPhone 8機型正式列為「復古機種」，未來維修服務將受限。此舉代表這些機種距離完全停產更近一步，提醒使用者提前備妥換機或資料備份的準備。

根據蘋果官方說明，「復古機種（vintage）」指的是距離最後一次銷售已超過五年的產品。本次新增的包含iPhone 7 Plus、64GB與 256GB容量版本的iPhone 8。至於仍在部分市場較晚停賣的128GB版本則尚未列入。值得注意的是，(PRODUCT)RED特別版iPhone 8早已列名復古清單。

雖然復古機種仍可在蘋果直營門市或授權維修中心（AASP）申請維修，但僅限於零件仍有存貨時才會提供維修服務，一旦無法取得必要零件，將無法再進行維修作業。

此外，iPad Air 2與iPad mini 2本次也被移至「停產機種（obsolete）」分類。根據蘋果規定，產品在停賣七年後將被列為停產機種，屆時無論是Apple Store或AASP均不再提供維修或替換零件。

對於仍使用這些舊機種的用戶，建議盡快進行資料備份與升級規劃，以避免未來突發損壞導致資料流失或無法維修的情況發生。

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