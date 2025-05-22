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翻車了！天選之人中鏢「不要再鐵齒」　耳鼻喉醫：這波真的兇猛

▲▼ 感冒、咳嗽、生病。（圖／記者黃克翔攝）

▲國內新冠疫情急竄升。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者劉維榛／綜合報導

新冠確診常見3個症狀為發燒、全身痠痛、咳嗽。耳鼻喉科醫師丁孟昌直呼，遇到一名「天選之人」在這波中鏢，對方還難以置信回應「怎麼可能？」結果一篩出兩條線後，錯愕求問怎麼辦？對此，丁孟昌呼籲，「所有的天選之人不要再鐵齒了，這波疫情真的兇猛！」

丁孟昌在Threads表示，遇到一名發燒病患來看診，對方自述從未感染新冠肺炎，但經過他專業判斷後，認為「這次看起來確實就是新冠喔。」

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病患當下一臉不可置信，結果快篩後傻眼了，「怎麼可能，我是天選之...哎呦，真的兩條線耶」，並趕緊反問「啊現在怎麽辦？」而丁孟昌回應，就是只能吃藥了。

對此，丁孟昌特別呼籲，「所有的天選之人不要再鐵齒了，這波疫情真的兇猛！」

底下網友紛紛哀喊，「那我一定是妖選之人，中3+1次了」、「這波新冠好像特別喜歡找所謂的天選之人，最近篩都是這樣」、「是三冠王的天選之人（正躺在床上生不如死）」、「我家唯一一個天選之人也中獎了！這次真的很猛，傳染力超強，症狀來得快去得也快」、「太可怕，我到現在在捷運或公共場所還是有戴口罩」、「今天也翻車了」、「這次真的傳播力超強，全家都中標」。

疾管署最新統計，上周新冠就診達1.9萬人次，單周上升增88.2%，另增93例重症，4例死亡，且預期這波疫情於6月中下旬達高峰，單周就診恐達6.5萬人，到7月底之前仍維持流行。

疾管署副署長羅一鈞分析，因為國內流行變異株出現轉換，過去5周內NB.1.8.1快速崛起，取代XEC成為主流病毒株，其具有較強免疫逃脫能力，讓這波疫情如此快速上升。

疾管署表示，接種新冠JN.1疫苗是預防新冠中重症最有效的方法，呼籲尚未接種者應儘速接種新冠JN.1疫苗，另已接種1劑且間隔6個月（180天）的65歲以上長者等3類高風險對象，應再接種第2劑，於疫情高峰前提升自我免疫保護力，降低重症或死亡發生風險。

疾管署表示，目前新冠抗病毒藥物儲備充足，尚有瑞德西韋20.7萬劑、倍拉維46.9萬人份，莫納皮拉韋1.1萬人份，且仍有開口合約可叫貨。食藥署亦已協調四大超商、連鎖藥局、社區藥局等通路，針對新冠家用快篩持續鋪貨補貨，民眾如有新冠快篩需求，請就近詢問選購。

※本文獲丁孟昌醫師授權。

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