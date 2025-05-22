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阿嬤捧「50年寶貝當嫁妝」　比黃金還貴！未來婆婆嫌棄：會中毒

▲▼年夜飯,圍爐,過年,親戚,團圓,年菜,海鮮,鴨肉,雞肉,吃飯,聚餐,家族。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲男友來提親，阿嬤拿出「傳家寶」要當原PO的嫁妝。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

「我阿嬤講這瓶古董比黃金還貴。」一名女網友表示，阿嬤得知她要嫁了，特地在提親時，捧出一瓶醃製了50年之久的「鹹檸檬」要給原PO當嫁妝，未來婆婆卻當眾嫌棄直呼「吃了會中毒！」當下阿嬤回擊，她活到90歲還如此健康，就是靠這瓶「寶貝」沖水喝，一番話令未來婆婆惦惦不敢回嘴了。

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，男友與未來婆婆來家裡提親時，阿嬤把她的傳家之寶搬出來，說要給原PO當嫁妝，原來是一大瓶玻璃罐，裡面是「醃了半世紀的鹹檸檬」，當時氣氛一度尷尬。

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未來婆婆當著阿嬤的面，說不要這東西，還一臉嫌棄強調「吃了會中毒！」阿嬤則回嗆，她能活到90歲還如此健康、鮮少生病，就是靠這瓶「寶貝」，每當身體不適就會夾鹹檸檬來沖水喝。

原PO說，未來婆婆聽完後就不敢再出聲，更直呼「我阿嬤講這瓶古董比黃金還貴。」

底下網友驚呼是珍貴黑金，「可以把瓶身擦一擦，看起來會好一點」、「這好物耶！不識貨」、「我家也有一罐，還有一瓶黑漆漆的釀梅子，應該有30年了」、「除了外表不行，裡面是好東西欸」、「我也有一缸，不過只有5年左右吧」、「寶貝啊！我家有一瓶20年的也被說不夠年份，50年的長輩又不給我」、「有錢也買不到」、「這媲美黑到發亮的老菜脯還值錢，算兩的」、「這是黑金耶，好東西」、「是真的！很值錢」。

但也有人認為有食安疑慮，「半個世紀50年...雖然是好物，但有一點冒險」、「東西還是要吃新鮮的」、「吃了，不是長壽，就是升天」、「這種特殊的物品其實不用硬要當成台面上的嫁妝，私下給孫女就好了」、「確定喝了沒事嗎」、「我自己醃了3年倒掉了，不敢吃」。

不過也內行分享，「這香港老一輩都有啦」、「這個鹹檸檬加上七喜，就是凍檸七，好喝！我家也有自己醃！咳嗽時可以泡溫開水喝」、「消毒過的玻璃瓶，檸檬用鹽搓表面，洗乾淨後晾乾，塞滿玻璃瓶，倒入飽和鹽水，淹過檸檬，放陰涼處即可，飽和鹽水就是水邊煮邊加鹽，加到溶解不了為止」。

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