興達電廠爆偷開燃煤機　趙少康轟：陳其邁正讓高雄人「用肺發電」

▲趙少康批評興達電廠偷開機，陳其邁讓高雄人用肺發電。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

記者郭運興／台北報導

「核三廠2號機」17日正式停機除役，象徵台灣進入「非核家園」，不過才3天，20日就傳出台電位於高雄的興達電廠3、4號燃煤機組，在操作許可到期的情況下緊急開機。對此，前中廣董事長趙少康今（22日）表示，興達3、4號機是最傳統的燃煤電廠，燒的是最骯髒的煤，如果不是供電吃緊，怎麼會把腦筋動到這上面來？要不是議員揭弊，大家還不知道，陳其邁正在讓高雄人「用肺發電」，真的是暖男市長。

趙少康表示，明明電不夠用，民進黨就是要為了一塊神主牌一意孤行，讓台灣進入「肺核家園」。停用核電第三天，不只全台最大火力電廠「中火」火力全開，準備除役的興達電廠機組居然也偷偷運轉，要不是高雄市議員邱于軒揭弊，大家還不知道，陳其邁正在讓高雄人「用肺發電」。

趙少康指出，興達電廠二氧化碳排放量僅次於台中火力發電廠，是全台第二大，賴清德曾經用「乾淨的煤」為大潭電廠的複循環機組開脫，但是這幾天偷偷啟動的興達3、4號機是最傳統的燃煤電廠，年底就要除役了，燒的是最骯髒的煤。如果不是供電吃緊，台電逼不得已，怎麼會把腦筋動到這上面來？

趙少康批評，興達電廠3、4號機的操作許可去年9月30號就到期了，高雄市政府還駁回了許可證延長申請，可見得高市府早就認定這兩部機組不應該繼續運轉，這次台電違規啟動，高市府不開罰，陳其邁也不吭一聲，為了全台灣人的用電需要，甘願奉送高雄人的肺來發電，真的是暖男市長。

趙少康強調，才5月份，盛夏還沒到，輝達總部還沒設，電力調度就已經這樣走鋼索，機組設備不可能零故障，氣溫會不會破紀錄也沒人知道，停斷電不能鎖定40%選賴清德的人，全台灣人要一起提心吊膽。

針對「高雄興達電廠3、4號燃煤機組緊急開機」，高雄市長陳其邁表示，去年9/24已經駁回興達電廠3、4號機組操作許可，按照相關環評規定，機組一年只能運作720個小時以下，高雄市環保局會嚴格監督執行。

台電發言人蔡志孟說明，興達3號、4號機組除役時間分別是今年12月及明年12月，近期有些機組大修，且發生和平電廠跳機狀況，因此最近備轉容量率有低於8％以下，才會啟動興達的3號跟4號機，是符合當時台電對於更新改建時的環評承諾。

▼高雄興達電廠外觀。（圖／民眾提供）