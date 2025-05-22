　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

興達電廠爆偷開燃煤機　趙少康轟：陳其邁正讓高雄人「用肺發電」

▲▼趙少康批評興達電廠偷開機，陳其邁讓高雄人用肺發電。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

▲趙少康批評興達電廠偷開機，陳其邁讓高雄人用肺發電。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

記者郭運興／台北報導

「核三廠2號機」17日正式停機除役，象徵台灣進入「非核家園」，不過才3天，20日就傳出台電位於高雄的興達電廠3、4號燃煤機組，在操作許可到期的情況下緊急開機。對此，前中廣董事長趙少康今（22日）表示，興達3、4號機是最傳統的燃煤電廠，燒的是最骯髒的煤，如果不是供電吃緊，怎麼會把腦筋動到這上面來？要不是議員揭弊，大家還不知道，陳其邁正在讓高雄人「用肺發電」，真的是暖男市長。

趙少康表示，明明電不夠用，民進黨就是要為了一塊神主牌一意孤行，讓台灣進入「肺核家園」。停用核電第三天，不只全台最大火力電廠「中火」火力全開，準備除役的興達電廠機組居然也偷偷運轉，要不是高雄市議員邱于軒揭弊，大家還不知道，陳其邁正在讓高雄人「用肺發電」。

趙少康指出，興達電廠二氧化碳排放量僅次於台中火力發電廠，是全台第二大，賴清德曾經用「乾淨的煤」為大潭電廠的複循環機組開脫，但是這幾天偷偷啟動的興達3、4號機是最傳統的燃煤電廠，年底就要除役了，燒的是最骯髒的煤。如果不是供電吃緊，台電逼不得已，怎麼會把腦筋動到這上面來？

趙少康批評，興達電廠3、4號機的操作許可去年9月30號就到期了，高雄市政府還駁回了許可證延長申請，可見得高市府早就認定這兩部機組不應該繼續運轉，這次台電違規啟動，高市府不開罰，陳其邁也不吭一聲，為了全台灣人的用電需要，甘願奉送高雄人的肺來發電，真的是暖男市長。

趙少康強調，才5月份，盛夏還沒到，輝達總部還沒設，電力調度就已經這樣走鋼索，機組設備不可能零故障，氣溫會不會破紀錄也沒人知道，停斷電不能鎖定40%選賴清德的人，全台灣人要一起提心吊膽。

針對「高雄興達電廠3、4號燃煤機組緊急開機」，高雄市長陳其邁表示，去年9/24已經駁回興達電廠3、4號機組操作許可，按照相關環評規定，機組一年只能運作720個小時以下，高雄市環保局會嚴格監督執行。

台電發言人蔡志孟說明，興達3號、4號機組除役時間分別是今年12月及明年12月，近期有些機組大修，且發生和平電廠跳機狀況，因此最近備轉容量率有低於8％以下，才會啟動興達的3號跟4號機，是符合當時台電對於更新改建時的環評承諾。

▼高雄興達電廠外觀。（圖／民眾提供）

▲▼高雄興達電廠外觀。（圖／民眾提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
三峽13歲女學生「創傷性腦損傷」　院方：仍在加護病房
館長講到哭了！　「2原因釀心悸」病況曝
確定了！孫易磊今轉支配下　父母飛北海道見證
快訊／大雷雨炸2縣市　警戒區域曝
昆凌90歲爺爺世壯運狂奪金！　醫曬3圖揭驚人對比
他求問「出國只能玩4天」　一票人推爆1地：近又好吃
19歲女大生載妹回家遇死劫！　父母悲痛認屍
大刪補助款！　行政院：地方政府有歲計賸餘或舉債空間可支應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

否認中火「火力全開」　曾文生：空污量減8成應給台電公道

興達燃煤機組運轉　台電否認「偷偷來」：備轉容量不足8%可啟動

移動污染源已超過固定污染源　彭啓明：少說「用肺發電」

興達電廠爆偷開燃煤機　趙少康轟：陳其邁正讓高雄人「用肺發電」

高雄補助款遭刪52億六都少最多　陳其邁「欲哭無淚」喊：不公平

初選悄悄開打　陳亭妃、林俊憲接連拋調高老農津貼排富門檻

刪補助款25%　行政院：地方政府有歲計賸餘或舉債空間可支應

范世平民調稱台中3藍委將團滅　他批離譜：樣本數初一十五不一樣

高齡駕駛釀三峽車禍3死　交通部：提升安全「無禁止年長者開車」

行政院狠砍補助款！彰化少了52億　王惠美：影響層面太大

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

【男友跟狗的差別】女辦事男友在外玩手機　反觀歐告眼裡只有她

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

劉雨昕喝咖啡流成一攤　超傻眼：怎麼會這樣？

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

【阿公跑得比我還快】世壯運91歲蒙古阿公8mins內跑完1500公尺！

否認中火「火力全開」　曾文生：空污量減8成應給台電公道

興達燃煤機組運轉　台電否認「偷偷來」：備轉容量不足8%可啟動

移動污染源已超過固定污染源　彭啓明：少說「用肺發電」

興達電廠爆偷開燃煤機　趙少康轟：陳其邁正讓高雄人「用肺發電」

高雄補助款遭刪52億六都少最多　陳其邁「欲哭無淚」喊：不公平

初選悄悄開打　陳亭妃、林俊憲接連拋調高老農津貼排富門檻

刪補助款25%　行政院：地方政府有歲計賸餘或舉債空間可支應

范世平民調稱台中3藍委將團滅　他批離譜：樣本數初一十五不一樣

高齡駕駛釀三峽車禍3死　交通部：提升安全「無禁止年長者開車」

行政院狠砍補助款！彰化少了52億　王惠美：影響層面太大

滴妹「突換男生頭」被問聯絡方式！及腰長髮消失 女粉暈船：太帥了

歌后吳申梅為愛貓「每天吃藥」　揭8年情緣：第一眼就是牠

從極地到高牆內　陳彥博激勵收容人突破侷限迎向新生

11位地主取得共識　高雄地王旁「最貴菜園」2.65億出售

否認中火「火力全開」　曾文生：空污量減8成應給台電公道

飛來橫禍！日本電車強風擦撞「小型倉庫」　乘客1死2傷

「五月瘋藍莓」台中登場　音樂、藍莓與在地農產共譜農村新樂章

半夜施工還停電6小時！彰化人怒了　台電：縮短為2hrs

「台灣至寶」連線！新庄監督有個夢：古林睿煬8局、孫易磊關門

三峽OHCA女學生「創傷性腦損傷」　院方：加護病房救治中

【狗狗驚喜】美國媽送兒子夢中情狗！他見家中新成員嚇傻超感動

政治熱門新聞

綠議員爆：賴清德常跟罷免領銜人開會　曹興誠還抱怨「這2事」

歐陽娜娜爆「被取消國籍！」　事實查核中心出手了

阿兵哥沒飯吃？　翁曉玲：總統府不付廚師錢

總預算遭砍政院統刪地方補助款25%「因這條」　綠營：冤有頭債有主

政院統刪地方補助款！屏東高雄彰化遭刪50億↑　藍轟：違法濫權

罷團造謠盧秀燕！把反改路名發言放到性侵案

縮短專線服務惹議！海基會：刪預算連花都送不起

洪健益爆「賴與罷團開會」道歉　楊智伃不捨

爆賴與罷團開會遭否認　綠議員致歉

新北遭刪30億！　侯友宜轟「刀刀砍到位」

刪地方補助款25%　行政院估僅苗栗縣會有問題

興達電廠偷開燃煤機　陳其邁：嚴格監督

前處長輕生宿舍移轉卡關　外交部苦求遺孀陷兩難

怎麼罷？朱放話罷賴　藍：先從綠衛兵著手

更多熱門

相關新聞

即／高雄工人從1.5m高大貨車跌落　摔破頭送醫

即／高雄工人從1.5m高大貨車跌落　摔破頭送醫

高雄岡山區本州路一處工地今（22）日傳出意外事故，一名72歲陳姓工人在大貨車上作業時，自1.5m高處跌落，聽聞聲響的同事立即通知救護人員及警方。初步了解，陳男頭部撕裂傷、意識不清送醫，至於案發原因尚待進一步釐清。

總預算遭砍政院統刪地方補助款25%「因這條」　綠營：冤有頭債有主

總預算遭砍政院統刪地方補助款25%「因這條」　綠營：冤有頭債有主

興達電廠偷開燃煤機　陳其邁：嚴格監督

興達電廠偷開燃煤機　陳其邁：嚴格監督

國安秘密以外盼直播　昌批吳思瑤造謠

國安秘密以外盼直播　昌批吳思瑤造謠

政院統刪地方補助款！屏東高雄彰化遭刪50億↑　藍轟：違法濫權

政院統刪地方補助款！屏東高雄彰化遭刪50億↑　藍轟：違法濫權

關鍵字：

非核家園興達電廠陳其邁高雄趙少康賴清德燃煤

讀者迴響

熱門新聞

蔡依林、彭于晏被瘋傳「復合6年」曖昧3細節被挖

鋒面掃全台　「雨最大」時間曝

林采緹認了「不愛男友戴套」

快訊／Andy遭爆出軌！

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原

「女友約砲遇到弟弟」　網吃瓜：劇情比八點檔還狗血

三峽14歲女學生甦醒喊「我想去上學」惹淚崩

10菜1湯1萬被嫌貴！　餐廳闆娘貼菜單打臉

獨／警界憾事！年輕女警倒臥浴室離世

出國只能玩4天」！一票人推爆1國家：近又好吃

「非核家園」不到一週　興達電廠爆偷開燃煤機

消失2年！「AV騎乘位女王」蓮實克蕾雅宣布復出

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

LINE免費貼圖來了！李珠珢「陪你180天」

6寶媽女兵勾引長官喊「你淫了」　誣告性侵判5月

更多

最夯影音

更多

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面