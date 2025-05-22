若爆台海衝突「風險無法對沖」　路透：外資被迫思考撤出或留下

▲路透社提及外資對於台海風險的擔憂（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《路透》22日報導，台灣長期是美中關係爭論點，而且自從川普1月就職，並發動擾亂市場的貿易戰以來，華府與北京的關係持續惡化。投資人擔心，如果中國試圖接管台灣，可能爆發戰爭，導致台灣作為一個擁有自己貨幣與身份地位的市場，恐將不復存在，外資只能選擇撤出，或者繼續投資並且期待發生最好的結果。

儘管美國對台長期遵守「戰略模糊」政策，但前總統拜登任內曾說，如果中國對台灣發動攻擊，美軍將會協防台灣。不過，由於川普對於新全球秩序的言論，以及他漠視俄羅斯接管烏克蘭大片土地，地緣政治緊張關係持續上升，也引發了人們對於美國保護台灣的質疑。

儘管兩岸已經數十年沒有交火，但台海緊張關係仍在發酵。今年4月，中國在台灣周圍舉行為期2天的軍事演習，進一步加劇投資人擔憂。

《路透社》報導，不安的外國投資人，今年已從台灣股市撤出將近110億美元，儘管大部分源自對於關稅及經濟的擔憂，並且5月份已經開始試探性回歸。

總部位於新加坡的全球套利基金公司「Aravali Asset Management」首席投資官戴夫（Mukesh Dave）說，任何入侵的風險都難以對沖，「你無法結算任何交易，這種貨幣還可能完全消失。你要不就是一如往常地繼續做生意，要不就是走開。」

高盛「台海風險指數」（Cross-Strait Risk Index），透過計算提及緊張局勢的新文章數量，衡量地緣政治風險強度，自從川普去年11月贏得美國大選後，該指數持續上升。

財富管理服務公司「Balfour Capital Group」首席投資官勞倫斯（Steve Lawrence）說，「如果對台灣的侵略真的發生了，投資決定將變得二元化：繼續暴露風險中、吸收劇烈波動，或者迅速撤出，並且保住資本。」