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限量供應！蘋果Mac整新品開賣　保固一年、最高省逾3.5萬

▲▼蘋果釋出新一波整修Mac機型。（圖／Apple）

▲蘋果釋出新一波整修Mac機型。（圖／Apple）

記者吳立言／綜合報導

蘋果近日於台灣官網推出一批最新Mac整修品，涵蓋2024年10月發表的M4、M4 Pro及M4 Max處理器機種，從入門級iMac至高階MacBook Pro均在此次限量上架名單中。官方表示，部分機型折價幅度最高可達35,410元，所有整新品皆經嚴格檢測與保固，並以先購先得方式銷售。

▲▼蘋果釋出新一波整修Mac機型。（圖／Apple）

▲最高階MacBook Pro折價幅度高達35,410元。（圖／Apple）

在此次上架的產品中，iMac 24吋（M4版）提供藍、粉紅、黃與銀色等多款配色選擇，基本款搭載16GB記憶體與256GB儲存空間，售價自44,000元起，較原價51,900元折讓7,900元。而高階版本如24GB記憶體、512GB儲存空間並配有奈米紋理玻璃螢幕的機型，折價幅度更達9,910元。

針對專業用戶需求，MacBook Pro系列也推出多款M4 Max版本。14吋64GB RAM＋1TB SSD機型售價為118,690元，較原價下調超過2萬元；而16吋搭載128GB記憶體與8TB SSD的頂規機型，更從原價251,900元降至216,490元，現省35,410元。

此外，無螢幕需求用戶亦可選購Mac mini。搭載M4 Pro晶片、12核心CPU與16核心GPU、48GB記憶體及512GB SSD的版本，整修價為55,590元，較原價60,900元節省5,310元。

根據蘋果官網說明，整修品均經過完整功能測試、必要零件更換與清潔程序，並附全新包裝與原廠配件，享有一年有限保固及免運退貨政策。儘管為整新品，外觀與性能接近全新，且具明顯價格優勢。消費者可上蘋果台灣官網查詢各機型即時庫存與規格資訊。

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