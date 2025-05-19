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蘋果再挖角！Nothing軟體設計總監Hoyss宣布加入Apple

▲▼ Nothing Phone (3a) 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲Hoyss過去是新創品牌Nothing的重要設計推手，為軟體介面的主導角色 。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者吳立言／綜合報導

蘋果公司近期積極補強設計與軟體體驗實力，外界觀察其針對新一代作業系統與裝置操作介面布局已進入關鍵階段。如今再傳設計團隊迎來重量級新成員，顯示蘋果在「視覺體驗」與「簡約哲學」上可能進一步轉向。

科技界再度出現高階人事異動。前Nothing軟體創意總監（Software Creative Director）Mladen M. Hoyss已確認加入蘋果設計團隊。他本人也在X（原推特）平台發文簡短表示，「New beginning @Apple」，為這則消息再添佐證。

Hoyss過去是新創品牌Nothing的重要設計推手，擔任該品牌軟體介面的主導角色，其打造的Nothing OS曾因極簡、俐落的視覺設計風格受到市場與媒體高度關注。他的跳槽也立即引發外界對於蘋果下一代作業系統，無論是iOS、visionOS，甚至是傳聞中的全新AI介面設計可能出現轉變的揣測。

Nothing是由前OnePlus聯合創辦人Carl Pei成立的品牌，以透明硬體與極簡軟體哲學迅速打出名號。Hoyss的離任對Nothing未來的品牌一致性與介面風格是否會產生動搖，也成為產業觀察焦點。

目前蘋果方面尚未對此人事任命發表正式聲明，不過根據外界分析，此舉可能與即將於6月舉辦的WWDC 2025開發者大會有關，預料屆時蘋果將揭曉新一輪OS系列重大改版，Hoyss的加入時機頗具指標意義。

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