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美議員致信萬豪、凱悅、希爾頓　敦促「勿稱中國台灣」

▲▼美眾院中國委員會新任主席穆勒納爾（John Moolenaar）。（圖／達志影像／美聯社）

▲穆勒納爾是這次信函的聯署人之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國共和黨參眾議員，近日發出聯合信函，向希爾頓（Hilton）、萬豪（Marriott）、凱悅（Hyatt）3間國際連鎖飯店，嚴正關切業者在網站及文宣中使用「中國台灣」（China Taiwan）一詞，質疑此舉暗示台灣是中國的一部分，要求回應是否遭到中方指示。

該信函由眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）、參議員布萊克本（Marsha Blackburn）聯名提出，要求業者回覆一系列問題，包括何時開始使用「中國台灣」一詞，這個決定是否受到中國政府或相關機構指示、要求或建議。

議員們指出，網站標示「中國台灣」的做法，不僅與美國政府的立場背道而馳，也對台灣不利，「我們敦促希爾頓、萬豪及凱悅檢視這項做法，並確保貴公司在美台營運網站的措詞正確，以反映美國長期政策」。

事實上，早在去年10月，美國農業部、商務部、國務院就曾發布聯署信函，敦促雜誌《財星》（Fortune）列出的全球500大企業，只以「台灣」稱呼台灣，以符合歷屆2黨政府一貫的對台政策，「其他具有國際規模業務的美國知名企業，都已經正確地將台灣標示為一個獨立於中國的實體，我們敦促貴公司也能效仿。」

議員們也要求飯店回應，是否曾經收到上述2024年信函，並且呼籲業者檢視政策，說明是否有計畫調整標示，以符合美國長期政策，確保台灣在所有美台營運網站上，都被正確地稱呼為「台灣」。

 
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