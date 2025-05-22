【廣編】夏普2025年67款創新家電登場　98吋大型顯示器、AI電子鎖、智慧冰箱引領潮流

▲夏普創新家電登場。

圖、文／夏普提供

隨著不婚不生、頂客族與獨居長者等家庭型態快速增加，小宅生活已成為台灣主流。夏普2025年新品發表會現場，展出超過數十項創新家電，涵蓋智慧AI大電視、全新商品電子鎖、一對多空調、自動投劑洗衣機、熱泵乾衣機、大公升數變頻冰箱等多元產品，今年，夏普將有多達67款新品陸續上市。

2025年主打產品包括夏普AQUOS 98吋QLED顯示器（4T-C98HN7000X）以雙層廣色域技術，完整覆蓋DCI-P3標準，色域覆蓋率提升20%，呈現更細膩真實的色彩，帶來震撼的視覺饗宴。

針對現代家庭的需求，推出一對二、一對三分離式冷氣，主打「小空間大享受，多房冷氣一次搞定」。全新上市的無孔槽自動投劑洗衣機，結合專利不鏽鋼無孔槽與智慧自動投劑系統，防止黑黴滋生。

因應現代家庭對大容量儲存的需求，全新推出600公升以上的大雙門與大三門冰箱，乾淨方3合1雙氣流美型除濕機結合強效除濕、空氣清淨與衣物乾燥三大功能。

全新陣容涵蓋AIoT智慧空氣清淨除濕機、Purefit美學除濕機、森呼吸3D清淨循環扇、31L旋鈕式水波爐、三大系列微波爐，以及PCI離子造型夾與水潤全電壓吹風機等，全面滿足現代家庭對健康、便利的追求。

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