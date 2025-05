Gmail詐騙信流竄　Google示警「看起來很官方其實是陷阱」

▲Gmail用戶注意!Google警告:收到這封信務必立刻刪除。(圖/記者吳立言攝)

記者吳立言/綜合報導

Google近日對全球約20億名Gmail用戶發布安全警訊,提醒若收到來自「no-reply@accounts.google.com」的電子郵件,應立即刪除並避免點擊其中連結,以防個資與信用卡資料遭到竊取。

根據Google說明,該類信件偽裝成官方通知,內容聲稱Google帳戶遭執法機關傳喚,進而誘使用戶點擊連結。不法份子藉由這些連結導向仿冒的Google登入頁面,一旦使用者輸入帳密,即可能讓第三方應用程式取得完整存取權限,進而盜取密碼、信用卡等敏感資訊。

Recently I was targeted by an extremely sophisticated phishing attack, and I want to highlight it here. It exploits a vulnerability in Google's infrastructure, and given their refusal to fix it, we're likely to see it a lot more. Here's the email I got: pic.twitter.com/tScmxj3um6