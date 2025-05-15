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用旅遊基金投資！男友喊「放著不如錢滾錢」　網1原因不挺：沒品

▲▼情侶,吵架,分手,冷戰。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲男友的態度讓原PO心寒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多情侶會一起存旅遊基金、結婚基金等，近日就有網友發文表示，她和男友每月都會各存5000元當旅遊基金，然而她後來卻發現，對方在沒有和她討論的情況下，把錢拿去投資，這種人是不是該放生？貼文曝光後，引起網友討論。

女網友在Dcard上，以「男友把旅遊基金拿去投資，該放生嗎？」為標題發文，提到她和男友本來就說好，每個月要各存5000元當旅遊基金，並由對方負責管錢。她透露，兩人早已約好，明年要一起去日本，所以她也抱著期待的心情，查詢機票、住宿、景點等，然而，日前她詢問男友旅遊基金存到多少錢時，對方卻一臉心虛。

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原來，男友把旅遊基金拿去投資00929和00757了，說放到明年應該會賺不少，反正閒錢放著也是放著，不如錢滾錢，要出國前再賣就好。原PO得知後傻眼，雖然金額也就5萬元，但重點是男友從頭到尾都沒有和她討論過，且擅自決定、一副沒什麼的態度實在讓她心寒，這種人是否該放生？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這不是賺不賺錢的問題，是尊重的問題，感覺非常差」、「這不是投資問題是人品有問題」、「就算他的決定是對的，也應該先跟你說」、「這種的確實可以直接分手了，超沒品」、「要下這種決定也要兩個人一起才對，資金是兩個人所有」、「超不尊重，拿別人的錢還可以這麼理所當然喔」。

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