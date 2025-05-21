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洪健益爆「賴清德與罷團開會」　楊智伃不捨：講實話卻被逼道歉

▲▼國民黨召開「民進黨淨零碳排承諾跳票 基隆四接還要基隆人犧牲多少！」記者會。基隆立委林沛祥、台北市議員鍾沛君、國民黨發言人楊智伃出席 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨發言人楊智伃。（圖／國民黨文傳會提供）

記者鄭佩玟／台北報導

綠營發動大罷免藍委，民進黨屢撇清與罷免民團關係，但民進黨議員洪健益卻驚爆總統賴清德常與罷免領銜人開會，慘遭民進黨發言人吳崢駁斥，洪只好道歉並宣稱政論節目中的發言「因語速過快出現口誤的情形」。國民黨發言人楊智伃狠批吳崢的切割出刀手起刀落，再次狠打臉自己人，黑臉白臉要玩多久？玩不膩嗎？接著又到洪健益臉書留言幫忙加油打氣，「議員辛苦了，一個議員講出真心話，還要被逼著出來道歉！」

楊智伃說，洪健益的大白話「賴清德總統常常跟大免領銜人開會」，揭露賴清德的謊言連篇、虛偽至極；她質疑，賴清德所謂的國政繁忙，都是在當大罷免的總指揮，操弄社會仇恨。結果吳崢再次跳出來一刀切割自家資深議員，說是發言與事實不符，子虛烏有。

楊智伃諷刺，吳崢是不是之前選松信議員落選兩次，討厭競爭對手洪健益，才出來打臉人家？吳崢落選這麼多次躲在黨中央吹冷氣，洪健益至少是真的在第一線基層服務，誰講的話比較可信，這很好分辨。民進黨中央大動作來發新聞稿，吳崢大刀切割，難不成現在是要逼洪健益出來道歉？綠衛兵開始鬥長輩了？

楊智伃指出，綠營有人說出真心話已經不是第一次了，一方面民進黨很多人過度亢奮地說出心裡話、一方面吳崢又要跳出來用各種方式洗地、切割，民進黨覺得台灣人民都傻子嗎？看不出來哪個是真相嗎？她呼籲吳崢還是好好經營一下跟自家人的關係，不然每次選舉都落選就不要怪人家不幫你。

▲楊智伃現身洪健益臉書文留言區幫忙叫屈。（圖／截圖自洪健益臉書）

▲楊智伃現身洪健益臉書文留言區幫忙叫屈。（圖／截圖自洪健益臉書）

楊智伃也現身洪健益的臉書文留言區幫忙打氣，「我沒有任何一句攻擊洪議員，相反我覺得議員辛苦了，一個議員講出真心話，還要被逼著出來道歉。議員在政論上的論述都清清楚楚，包括人物：賴總統、曹興誠、罷團人員。場景：罷免會議。討論內容是罷免連署書份數等等，都十分具體且肯定。完全沒有口誤的空間，說實話的人不該道歉！」

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