爆「賴清德與罷團開會」遭民進黨否認　綠議員致歉：語速過快口誤

▲民進黨台北市議員洪健益。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨議員洪健益昨（20日）透露，總統賴清德常跟罷免領銜人開會，罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠還會告狀賴，哪個人沒幫忙收連署書，此話一出引發批評，民進黨發言人吳崢今（21日）澄清，賴從未與罷免領銜人、罷免團體開會。對此，洪健益回應，或許因時間有限不夠清楚，甚至因語速過快出現口誤，造成社會大眾、罷團困擾，深感抱歉。

針對吳崢21日澄清，洪健益發言與事實不符，賴清德從未與罷免領銜人、罷免團體開會等，洪健益晚間於臉書發文回應，正如賴清德所言「罷免行動，沒有人能主導」，「我在節目中所強調的，是賴清德一貫秉持『當家不鬧事』的態度，對於整起罷免行動我們應該保持中立與尊重並秉公處理」。

▲藍委王鴻薇提及，民進黨議員洪健益爆料賴清德跟罷團開會。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

洪健益提及，面對來自四面八方的公民團體與年輕人發起罷免活動，民進黨中央也展現明確的態度與立場，給予必要的尊重與協助，「昨天我在節目中表達過程，或許因為時間有限不夠清楚，甚至因語速過快，出現口誤的情形，造成社會大眾與罷免的公民團體們困擾，健益深感抱歉！未來我也會注意我的說法與用詞，避免再次產生誤會」。

洪健益指出，自己要再次強調，「這次罷免行動，全部都是由公民團體自主發起，充分展現台灣民主社會中人民的自由意志與價值精神。」國民黨若一再錯估民意、輕忽這股公民力量，只會與社會繼續持續的脫節、脫鉤。

此外，洪健益批評，國民黨發言人楊智伃選擇針對他個人進行攻擊，也無法改變「罷免藍委是民意浪潮、勢不可擋」的事實，反觀國民黨在反罷免行動中，竟出現大量「死亡連署」的荒謬情況，至今仍未向社會大眾與亡者家屬做出任何道歉，「這樣的行為，難道不該受到譴責與反省嗎？」

最後，洪健益呼籲國民黨立委與藍營民代們，面對選民要憑良心做事、坦誠說明立場，爭取原諒才是真正對民主負責的態度，這才是人民期待的政治，也才是台灣這塊土地應有的價值。