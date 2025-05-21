泰優良教師扮蝙蝠俠校園裸拍！學狗撒尿還討男學生原味襪

▲泰北數學教師幾個月前被揭發在校園內裸體拍攝多段影片。（圖／翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

泰國烏泰他尼省一所中學爆發師德醜聞。一名男性數學教師幾個月前被揭發在校園內裸體拍攝多段影片，僅戴著蝙蝠俠面具、脖繫鐵鍊，還將異物吊掛於下體，甚至模仿狗在走廊和街邊小便。影片流出後引發學生、家長和社會強烈反彈。泰國教育部隨後介入調查，並於今（21日）宣布，該名教師已遭正式開除公職。

綜合泰媒報導，教育部發言人席里蓬（Siripong Angkhasakulkiat）今表示，這名教師的行為「嚴重擾亂校園秩序並造成學生心理創傷」，經教師公務員與教育人員委員會調查裁定，予以革職處分。他補充指出，2名在事件初期主動通報的老師，也因保障學生安全有功，獲得調薪以資獎勵。

這起事件最初由一名社群名人揭發。他接獲多位家長投訴，並取得多段相關影片與照片作為證據。影片中，涉事教師在教室、公廁及走廊等地脫去制服裸身拍攝，動作猥褻不堪，部分畫面甚至顯示他假裝如狗般在公共場域撒尿。

令人錯愕的是，該名教師曾於去年獲得「優良公民教師獎」，是校方推薦的模範教師之一。然而，事件曝光後有家長指出，校方早知此事卻選擇壓下不報。據學生轉述，校長曾在早會上要求大家「不要對外聲張」，甚至威脅學生若將事件告知他人將會受罰。

對此，教育部表示，學校校長也將列入調查對象，若查出有包庇、恐嚇學生等行為，將依法進行紀律處分。教育部官員強調：「不容許任何教育人員破壞學校應有的安全與信任。」

先前國會議員查達·泰塞（Chada Thaiset）也親赴學校調查，並與學生面談。他證實，該名教師不僅曾向男學生索取襪子與內褲，還試圖接近部分學生家庭，查達呼籲家長要提高警覺。

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