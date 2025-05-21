台大醫院性騷性侵連環爆！　藍委：制度破洞權責不明成性犯罪溫床

▲國民黨立委陳菁徽。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

台大醫院婦產部接連爆出性騷、性侵爭議，引發關注。國民黨立委陳菁徽表示，「制度破洞，權責不明，是權勢性騷擾繼續蔓延的溫床」，呼籲衛福部應該儘速設立性騷擾、性侵犯的停職機制，避免未來就醫的民眾、基層醫護同仁在權力不對等的困境下，成為下一個受害者。

「法律只是最低道德底線，醫學倫理應有更高的標準」，陳菁徽表示，近來婦產科醫師涉及性騷、性侵案件層出不窮。有臺大醫院的婦產科主任，涉性騷多名醫院同仁，明明性平會已經認定性騷情節重大，然至今仍擔任甄審專科醫師資格的婦產科醫學學會理事長，甚至據報載將率團代表台灣出訪日本，這難道是另類的台灣之光嗎？

陳菁徽提到，也有婦產科醫師遭爆110年在住院醫師訓練期間對患者性侵，直至今年5月判決出爐，期間未被停職或公布姓名，仍持續接受訓練、診治病人，時間長達三年半。在醫療環境中，醫師往往掌握高度專業知識與決策權，病人則處於身心脆弱、依賴專業照護的狀態，醫療同儕之間也存在階級與上下指導關係。性騷擾、性侵行為不只是個人行為的失控，更是一種對專業素養的違背，甚至將影響整體醫療品質。

現行醫療法第25條規定：「醫師有下列情事之一者，由醫師公會或主管機關移付懲戒：二、利用業務機會之犯罪行為，經判刑確定。…四、執行業務違背醫學倫理。」陳菁徽說明，於醫療場所出現性侵或性騷等行為，本屬於違背醫學倫理重大，各有關單位，包含衛福部、醫院與公會均有權依法移送懲戒。

陳菁徽說，然而，現今各單位卻都拘泥於於第2款的判刑確定，導致懲戒程序緩不濟急，無法即時處理嚴重的違失。早在今年一月份時，衛福部邱泰源部長已經公開在立法院衛環委員會說，會要求醫學會儘快改選理事長，然而過了四個月，涉及性騷情節重大的理事長已經「病癒復出」職務，並且已經帶團前往美國參加國際會議後，又準備要帶團前往日本。

「制度破洞，權責不明，是權勢性騷擾繼續蔓延的溫床」，陳菁徽強調，衛福部不該繼續迴避，彷彿可以置身事外。醫學會固然是人民團體，但也不是全然的法人，特別是婦產科醫學會有其獨有的重要性，因為婦產科專科醫師的甄審權利，根據醫師法第7-1條，負責把關專科醫師涵養、倫理的單位，就是由醫學會所負責。

陳菁徽說，衛福部既然賦予醫學會甄審權利，自然也有監督要求改善的權力。呼籲衛福部應該儘速設立性騷擾、性侵犯的停職機制，避免未來就醫的民眾、基層醫護同仁在權力不對等的困境下，成為下一個受害者。