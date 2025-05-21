蔣萬安與世壯運禮包負責人打壁球　許淑華：幫問為何手錶用中國晶片？

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安今（21日）將出席世壯運壁球比賽，對手為廠商桔禾創意整合有限公司負責人張漢寧，恰好是負責賽事活動禮包的得標公司。對此，北市議員許淑華直呼「怎麼這麼巧？」她要求蔣萬安，今天請當面詢問業者5728.5萬元賽會禮包標案，為什麼電子手錶使用中國晶片？

許淑華指出，世壯運從賽會安排、活動宣傳，到禮包製造產地出了這麼大的包，「賽會禮包包含運動水壺、環保餐具都沒有標示成分、產地，讓人擔心使用後會不會有塑化劑？影響選手健康？」

「蔣市長至今都沒有出面道歉，誠實地面對、檢討問題」。許淑華表示，今天下午蔣萬安將跟得標廠商桔禾創意整合有限公司負責人張漢寧一起打壁球，「怎麼這麼巧？」

許淑華說，前幾天她揭露世壯運賽會禮包，不但沒有標示產地，且出現量測心律功能完全無法使用等情形，丟盡台灣人的臉。最離譜的是，智慧手錶還用中國晶片，而該晶片是由中國一家名為「芯天下技術股份有限公司」所製作的，完全違反標案需求書中「禁止中國製產品」規範。

許淑華指出，經向市府調閱資料發現，選手智慧穿戴裝置單價竟520元，但品質明顯與價格不符。

許淑華說，世壯運辦理至今爭議不斷，對台灣的國際形象已造成嚴重影響，請蔣萬安對外說明清楚，使用中國晶片已違反標案契約的規定，結果市長還跟違規的廠商一起打球，「請市府依照契約規定辦理後續履約事宜，不要讓人民的納稅錢白白浪費」。