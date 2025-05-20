高雄鳳山頂寶橋凌晨2車擦撞　疑未禮讓釀禍...5人全受傷

記者吳世龍／高雄報導

高雄市鳳山區頂寶橋今（20）日清晨發生一起交通事故，造成兩輛自小客車發生擦撞，車上共5人受傷送醫。初步調查，疑因支線車未禮讓幹道車及未注意車前狀況所致，詳細原因待警方進一步釐清。

▲▼鳳山區頂寶橋今（20）日清晨發生一起交通事故，造成兩輛自小客車發生擦撞，車上共五人受傷送醫。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起事故發生於凌晨二時許，21歲的林姓男子駕駛一輛白色休旅車，載著23歲的張姓女子和29歲的鄭姓女子，沿著保成一路行駛，在經過頂庄路與頂寶橋交會路口時，與另一輛由45歲林姓男子駕駛的黑色轎車發生碰撞。當時，45歲的林男駕駛黑色轎車正載著49歲的陳姓妻子，從頂寶橋方向駛下。

撞擊導致白色休旅車右側車身凹陷，車上的林姓駕駛及兩名女性乘客皆受到擦挫傷，已被送往高雄國軍總醫院及小港醫院接受治療。黑色轎車的車頭則在事故中損毀，駕駛林男及其妻子受到輕微擦挫傷，兩人自行前往就醫。

警方獲報後立即趕抵現場處理，並對兩位林姓駕駛進行酒測，結果顯示兩人並無酒精反應。根據警方初步調查，該路口夜間以閃燈號誌警示，頂庄路頂寶橋為主線道，亮黃燈提醒用路人減速；保成一路為支線道，亮紅燈指示車輛應停車禮讓主線道車輛先行。

警方初步研判，這起事故的可能原因為駕駛白色休旅車的年輕林男，行經閃紅燈的支線道時，未依規定禮讓行駛於閃黃燈主線道頂寶橋的黑色轎車；同時，駕駛黑色轎車的林男也可能未充分注意車前狀況。確切的肇事原因與責任歸屬，仍有待交通警察大隊進一步調查釐清。