綠委辦公室主任擔心遭封殺　告地方黨部主委胞兄恐嚇結果曝

▲民進黨籍立委辦公室主任擔心遭封殺，控告地方黨部主委胞兄涉嫌恐嚇，結果不起訴。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方胞兄鄭朝翰，去年臨時得知立委陳培瑜到當地參加活動後，向陳培瑜的辦公室主任曾宥芯抱怨未提前通知，並表示將拜會其他政治前輩與立委，曾宥芯擔心被政治圈封殺，提告恐嚇。北檢認為，鄭朝翰對話中多使用敬語，且在最後告知「我被解職了」，看不出有惡害通知，21日處分不起訴鄭朝翰。

曾宥芯提告指控，行政院客家委員會2024年4月9日在新竹縣舉辦活動，她所服務的立委陳培瑜臨時決定前往參加，鄭朝翰不滿事先未獲告知，看似沒能掌握出席狀況，當晚深夜傳LINE：「我會去和陳進丁委員、陳秀寶委員拜訪，然後再去拜會洪慈庸委員，謝謝宥芯主任的指教」，表示要讓曾宥芯在政治工作圈被封殺而活不下去。

因為陳進丁是彰化政界前輩，陳的女兒陳秀寶和洪慈庸都是曾宥芯的前雇主，曾宥芯越想越擔心，在2025年決定提告。鄭朝翰則解釋，因為立委行程一事而與曾宥芯發生爭執，但沒有要恐嚇封殺曾宥芯的意思。

檢察官勘驗雙方當時的LINE對話，鄭朝翰發言多使用「您」、「貴辦公室」、「請您教教我」、「謝謝指教」等語，沒提到拜訪其他政治人物事要妨害曾宥芯的名譽或前途，且在爭執隔天，曾宥芯主動聯繫鄭朝翰後，鄭回覆「感謝，我能力不足，以後由秘書跟你們聯絡，我被解職了，抱歉」，難認有恐嚇犯行，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。