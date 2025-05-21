　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

綠委辦公室主任擔心遭封殺　告地方黨部主委胞兄恐嚇結果曝

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲民進黨籍立委辦公室主任擔心遭封殺，控告地方黨部主委胞兄涉嫌恐嚇，結果不起訴。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方胞兄鄭朝翰，去年臨時得知立委陳培瑜到當地參加活動後，向陳培瑜的辦公室主任曾宥芯抱怨未提前通知，並表示將拜會其他政治前輩與立委，曾宥芯擔心被政治圈封殺，提告恐嚇。北檢認為，鄭朝翰對話中多使用敬語，且在最後告知「我被解職了」，看不出有惡害通知，21日處分不起訴鄭朝翰。

曾宥芯提告指控，行政院客家委員會2024年4月9日在新竹縣舉辦活動，她所服務的立委陳培瑜臨時決定前往參加，鄭朝翰不滿事先未獲告知，看似沒能掌握出席狀況，當晚深夜傳LINE：「我會去和陳進丁委員、陳秀寶委員拜訪，然後再去拜會洪慈庸委員，謝謝宥芯主任的指教」，表示要讓曾宥芯在政治工作圈被封殺而活不下去。

因為陳進丁是彰化政界前輩，陳的女兒陳秀寶和洪慈庸都是曾宥芯的前雇主，曾宥芯越想越擔心，在2025年決定提告。鄭朝翰則解釋，因為立委行程一事而與曾宥芯發生爭執，但沒有要恐嚇封殺曾宥芯的意思。

檢察官勘驗雙方當時的LINE對話，鄭朝翰發言多使用「您」、「貴辦公室」、「請您教教我」、「謝謝指教」等語，沒提到拜訪其他政治人物事要妨害曾宥芯的名譽或前途，且在爭執隔天，曾宥芯主動聯繫鄭朝翰後，鄭回覆「感謝，我能力不足，以後由秘書跟你們聯絡，我被解職了，抱歉」，難認有恐嚇犯行，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 4793 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
15年前就癲癇撞死人！2度發作再奪命　夫妻日常成永別
快訊／三峽悼念現場曝　鮮花、供品倍數增長
快訊／朱媛媛逝世！　新劇剛殺青成遺作
快訊／花蓮台泥火警！　預熱機成「巨大煙囪塔」
快訊／三峽翁「完成第二次手術」　亞東：仍需觀察
中小學「手機集中管理」草案公布！　入校後關機保管
三峽哀悼現場「一堆紅線違停」傻眼：只能走馬路中間
台大醫批「下修高齡換照年齡」不合理　最危險駕駛另有2類人
才剛吵完！哥哥下秒遭輾斃　弟做筆錄嚇傻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮女教師遇害　同事千字文悼念「透支自己去彌補百萬缺口」

眼鏡男一中商圈「車停斑馬線」要行人繞路　警找民眾給影片開罰

台灣海峽「漁船換貨輪」偷渡進高雄港　陸男住民宿爽玩2個月自首

15年前曾癲癇撞死人！台南水泥工2度發作再奪命　夫妻日常卻永別

台中BMW猴吸3毒上路「高速撞死行人」　有逃亡可能延押2個月

綠委辦公室主任擔心遭封殺　告地方黨部主委胞兄恐嚇結果曝

快訊／三峽翁失控衝撞3死！民眾湧路口哀悼　鮮花、供品倍數增長

快訊／花蓮台泥火警！預熱機成「巨大煙囪塔」　警消到場灌救

有夠衰！高雄阿北騎車逆向自摔　直行騎士閃不過撞上

桃園男慶生喝茫下車嘔吐　慘遭運將丟包躺路邊...警送返家

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

【暴衝前1分鐘】#三峽翁 卡分隔島 倒退撞後車跑了！

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

黃子韜脫口「曾幫徐藝洋擦經血」　她傻眼：不要再說！

【可愛爆擊】寶寶睡夢中露燦笑！下秒被自己奶音嚇醒XD

花蓮女教師遇害　同事千字文悼念「透支自己去彌補百萬缺口」

眼鏡男一中商圈「車停斑馬線」要行人繞路　警找民眾給影片開罰

台灣海峽「漁船換貨輪」偷渡進高雄港　陸男住民宿爽玩2個月自首

15年前曾癲癇撞死人！台南水泥工2度發作再奪命　夫妻日常卻永別

台中BMW猴吸3毒上路「高速撞死行人」　有逃亡可能延押2個月

綠委辦公室主任擔心遭封殺　告地方黨部主委胞兄恐嚇結果曝

快訊／三峽翁失控衝撞3死！民眾湧路口哀悼　鮮花、供品倍數增長

快訊／花蓮台泥火警！預熱機成「巨大煙囪塔」　警消到場灌救

有夠衰！高雄阿北騎車逆向自摔　直行騎士閃不過撞上

桃園男慶生喝茫下車嘔吐　慘遭運將丟包躺路邊...警送返家

關稅戰影響未歇　凱基投顧：台股仍需留意「三高」風險

新北蝶戀季只到5／25　結束後「草花免費領」鼠尾草、情人菊都有

薰衣草香氣怎麼用才能助眠？4種方式搭配泡澡、按摩都超棒

BMW「全固態電池i7」上路測試！高能量密度、將建新電池產線

花蓮女教師遇害　同事千字文悼念「透支自己去彌補百萬缺口」

辣妹裸泳脫光光！一跳進泳池「陌生男冒出來」　超糗真相曝光

汪小菲再婚挨轟沒愛！信義區「撲克臉陪買香奶奶」畫面洩真相

仁武故事公寓開價258萬賣　在地指「還可砍」估成交總價帶

快訊／7縣市高溫警示　恐飆破38度

眼鏡男一中商圈「車停斑馬線」要行人繞路　警找民眾給影片開罰

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

社會熱門新聞

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

三峽車禍新疑點　78歲翁曾在市區繞路

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

台南死亡衝撞「夫妻永別」　護理師路過CPR搶救

即／女騎士招魂老公兒女全到場！兒擲筊「1次就允杯」

兄弟凌晨吵架進警局　哥哥先走1分鐘被輾斃

78歲翁釀3死！綠委助理疑護航被罵翻

6寶媽女兵勾引長官喊「你淫了」　誣告性侵判5月

銀行女經理遭前男友灌醉性侵！

嘉市女師爆求愛畢業生！鹹濕對話流出

三峽國中生放學痛哭失聲！淚喊：後悔沒多聯絡

人妻偷情老公CEO同學　離婚5個月再婚

三峽翁精準撞騎士　他還原行跡曝疑點

新店停車場火警　101輛機車燒到剩骨架

更多熱門

相關新聞

520全民打分數「平均57分被當了」　游盈隆曝賴清德就職周年成績單

520全民打分數「平均57分被當了」　游盈隆曝賴清德就職周年成績單

總統賴清德20日就職屆滿1周年，台灣民意基金會董事長游盈隆提到自家民調表示，關於「賴總統上任一週年，全民打分數」，結果顯示，四成的人認為不及格，五成七的人認為及格，平均成績57.14分，被當了，而前總統蔡英文上任週年平均成績則是52.41分，兩人都沒達到60分及格標準，顯示國家主人打分數是相當嚴格的。

鏡民調／賴清德滿意度大跌4.6個百分點　民眾最不滿司法正義

鏡民調／賴清德滿意度大跌4.6個百分點　民眾最不滿司法正義

賴清德成立「主權基金」　黃珊珊曝曾是柯文哲政見：歡迎繼續抄作業

賴清德成立「主權基金」　黃珊珊曝曾是柯文哲政見：歡迎繼續抄作業

獨／雙北藍委串連反罷　選前邀盧韓蔣助陣

獨／雙北藍委串連反罷　選前邀盧韓蔣助陣

朱立倫籲賴清德赴立院國情報告　綠：藍白當時嗆總統沒資格去

朱立倫籲賴清德赴立院國情報告　綠：藍白當時嗆總統沒資格去

關鍵字：

民進黨新竹縣黨部鄭朝翰曾宥芯陳培瑜鄭朝方

讀者迴響

熱門新聞

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

Andy核彈級毀家寧撈破800萬！　雙劈疑雲有詭

歐陽娜娜爆「被取消國籍！」　事實查核中心出手了

家寧「有很多Andy不忠證據」！

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

三峽車禍新疑點　78歲翁曾在市區繞路

劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」陸網震撼

全台有雨！　鋒面報到時間曝

台灣「Nissan進口油電休旅」大降價20.1萬

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

台南死亡衝撞「夫妻永別」　護理師路過CPR搶救

即／女騎士招魂老公兒女全到場！兒擲筊「1次就允杯」

女騎士慘死　兒闖封鎖線「那台機車是我媽媽…」

兄弟凌晨吵架進警局　哥哥先走1分鐘被輾斃

小姊弟相擁亡　「手臂遭砍斷」全身傷

更多

最夯影音

更多

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面