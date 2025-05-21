9字總結賴清德周年演說　黃暐瀚分析「向在野領袖國安簡報」用意

記者郭運興／台北報導

總統賴清德20日發表就職周年演說，內容更提到「指示國安團隊向在野黨主席進行國安簡報」。對此，媒體人黃暐瀚今（21日）用9字歸納總結此次談話，分別是「拚經濟」、「想團結」、「求和平」。他也提到，很多人質疑，如果是國安幕僚向在野黨報告，還算什麼「朝野共商」？ 但如果把談話「聽完整」，就會知道，賴清德希望在野黨主席透過聽取報告，瞭解國家情勢嚴峻，以國家利益為優先，在相同事實基礎上，坦率真誠交換意見，共商國是。

黃暐瀚表示，就職一周年總統談話，簡單歸納爲九個字，「拚經濟」，成立主權基金，放眼全球，投資國際市場。「想團結」，指示國安團隊向在野黨主席進行重要國安情勢簡報。

黃暐瀚表示，還有「求和平」，賴清德未主動談兩岸議題，回答日本記者提問時，語氣用詞都明顯放軟，強調「只要對等尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作，透過交流取代圍堵，透過對話取代對抗，朝和平共榮的方向來發展」。

提到「國安團隊向在野黨主席報告」，黃暐瀚說，很多人質疑，如果是國安幕僚向在野黨主席報告，那不就代表「賴總統不在場」？那還算什麼「朝野共商、國是討論」？怎麼解決朝野紛爭？

黃暐瀚認為，如果把總統的談話「聽完整」，就會知道，賴清德的整段論述，是希望在野黨主席透過聽取報告，瞭解國家情勢的嚴峻，以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見，共商國是。

黃暐瀚直言，如果總統不見在野黨主席，怎麼「共商國是」？所以，在自己看來，總統應該是指「先聽取報告，了解國家嚴峻情勢（對岸圖我日益），再共商國是，朝野一起守護國家」。

黃暐瀚強調，接下來就看後續國安團隊，怎麼規劃？在野黨主席，怎麼接招了？

▼總統賴清德發表520執政周年演說。（圖／記者林敬旻攝）