快訊／館長突「心臟不適」離開直播　深夜就醫照曝光

▲館長深夜就醫照片曝光，發文感謝各界關心。（圖／翻攝自臉書／飆捍）

記者柯沛辰／綜合報導

網紅「館長」陳之漢20日晚間進行「誰來Talk館」的直播，訪談國民黨立委吳宗憲、國民黨立委羅廷瑋，不料半途突然心臟不適，有心悸、心跳加快症狀，只好緊急離開直播就醫。事隔1個多小時，館長打破沉默，在臉書發文報平安，稱目前正在醫院等待檢查，「謝謝大家關心」。

吳宗憲、羅廷瑋20日晚間受邀上直播，談論近期的全台大罷免，不料節目才開始約10分鐘，陳之漢突然靠在沙發上面有難色，試圖用手拭去臉上的汗，緊接打斷吳宗憲講話說：「對不起，等一下，我現在超級不舒服，不知道為什麼，心悸，真的最近太累，我現在講到氣，我頭很暈，我不知道為什麼。」

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當下工作人員趕忙遞上一杯水，吳宗憲、羅廷瑋也出言關心，並請現場人員幫忙拿血壓機，隨後繼續直播。不過，陳之漢狀況未改善，之後又坦言盜汗、身體不適，稱等等可能就要叫救護車去醫院了，要拜託兩人接續主持節目。吳應允後，館長隨即離開現場就醫。

消息曝光後，引發各界關注。深夜10點47分，陳之漢在臉書發文表示「謝謝大家關心，還在等檢查，感謝感謝 (T＿T)」。許多粉絲紛紛留言：「早日康復」、「阿館別嚇人啊！保重」、「宗憲委員很給力，又上課了」、「館長平時憂國憂民太累了，要多休息，祝早日康復！」

▼直播談大罷免館長突心悸頭昏，直接起身離席。（圖／翻攝【誰來Talk館】直播畫面）