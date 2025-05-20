快訊／三峽3死相驗結果曝光！3人均「內臟破裂亡」　遺體發還家屬

▲新北市三峽區北大國小旁重大事故，撞擊畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市三峽區國光街、國成街口（北大國小旁）19日放學時間發生車輛暴衝事故，一共造成3人死亡、12人輕重傷！3名死者為12歲吳姓、劉姓女學生，以及當時要去接女兒下課的40歲洪姓女騎士，檢方針對3人遺體進行相驗，稍早相驗結果曝光，3人死因均為外力撞擊導致內臟破裂。

案發過後，40歲洪姓女騎士被送往亞東醫院救治，抵達醫院時被診斷出頭部外傷併瀰漫性腦損傷、第一頸椎及第六頸椎骨折疑脊隨損傷、雙側肺挫傷及氣血胸、右側腎臟挫傷、右側頸部撕裂傷、骨盆骨折、左小腿骨折、下顎骨折，傷勢非常嚴重，已失去生命跡象，經搶救2.5小時過後，仍不幸宣告不治。

而同國中同班級的12歲吳姓、劉姓女學生則是受有多重外傷，從頭到肢體處多處變形，經三峽恩主公醫院出動多名外傷、重症科醫師齊搶救1.5小時，仍因傷勢過重宣告不治。

新北地檢署20日針對3名死者遺體進行相驗，初判3人死因都是外力撞擊導致內臟破裂。遺體無須進一步解剖，目前已經發還家屬，至於全案詳細發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

▲今日一早民眾紛紛至事故現場獻上鮮花與零食哀悼。（圖／記者陳以昇攝）