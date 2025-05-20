3死肇事駕駛仍昏迷！「行車電腦」數據成破案關鍵

▲3名國一女放學過斑馬線遭撞，2死1重傷。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新北市三峽區昨（19日）下午發生一起嚴重死亡車禍！78歲退休老翁余文正駕駛車輛行經國光街與國成街口時，車輛突然失控暴衝，如脫韁野馬般撞向走在人行道上的學生及等紅燈的機車，導致3人不幸喪生、1人命危，另有11人輕重傷。對此，檢警今（20）日會同運安會專家，拆解車輛的行車電腦（ECU），試圖透過油門與煞車的數據變化，還原事故發生前的駕駛狀態。

據《三立新聞網》報導，根據目擊者與其他車輛的行車記錄器畫面，余翁的車輛在進入路口時完全未減速，直接高速衝向人群，最終猛烈撞上分隔島才停下。強大的撞擊力導致車頭嚴重變形，余翁本人也因重傷陷入昏迷，目前仍在加護病房搶救，情況危急。醫院指出，余翁除有多處骨折外，胸腔與腹腔臟器也嚴重受損，雖已進行緊急手術，但仍未脫離險境。

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檢警初步調查已排除酒駕與毒駕的可能性，但因余翁昏迷無法陳述事發經過，加上肇事車輛的行車記錄器疑似損壞，使得案情陷入膠著。為釐清真相，檢警今日會同國家運輸安全調查委員會（運安會）專家，拆解車輛的行車電腦（ECU），試圖透過油門與煞車的數據變化，還原事故發生前的駕駛狀態。

運安會人員現場以專業設備讀取行車電腦數據，重點分析車速變化與油門操作紀錄，以判斷是否因機械故障或駕駛人健康突發狀況導致意外。警方也持續調閱周邊監視器，希望能拼湊出完整的事發經過。由於事故發生在放學時段，傷者中包含學生與家長。家屬對此也迫切希望早日查明真相，給受害者一個交代。

目前全案仍待進一步調查，檢方不排除任何可能性，將持續追查事故原因，並呼籲民眾提供相關行車畫面協助釐清案情。

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