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三峽肇事翁奪3命　網曝是「違規慣犯」停交叉路口紅線彎道

▲三峽重大事故，現場畫面曝光。（圖／民眾提供，下同）

▲余姓駕駛被救出時，左腿骨折，陷入昏迷。（圖／民眾提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市三峽區19日下午4點多發生死亡車禍，78歲余姓男子開車行經國光街、國成街口，突然在北大國小旁衝撞多名學生，造成3人死亡、12輕重傷。有網友PO出該車過去違規的照片，揭露該車過去兩度違停的情況。

有網友在臉書PO文表示，肇事的車輛駕駛「平常一定不是一個遵守交通規則的人，而且是守法意識非常低的那種」，並PO出該車曾在交叉路口彎道上違停的照片。

原PO檢舉過該車2次，並PO出新北市政府警察局的檢舉信件，指出該駕駛2022年4月14日、同年4月18日，曾在三峽區國慶路與學成路的紅線路口違停。

▲▼三峽肇事翁奪3命　網曝是「違規慣犯」停交叉路口紅線彎道。（圖／網友Horatio Chien授權提供）

▲▼網友Horatio Chien表示，余姓駕駛是違規慣犯，過去兩度檢舉違停。（圖／網友Horatio Chien授權提供）

▲▼三峽肇事翁奪3命　網曝是「違規慣犯」停交叉路口紅線彎道。（圖／網友Horatio Chien授權提供）


原PO痛批，如果民進黨政府若沒有修法限縮檢舉、沒有限縮扣點機制、沒有推動微罪不檢舉不記點，「像這種平常不守法的駕駛，很可能因為常常違規被人檢舉而導致點數扣光、吊扣駕照、車輛沒入而不能上路，今天這悲劇就不會發生」。

原PO表示，若是民進黨政府把人民安全放在第一，而不是將民怨放在第一，那今天這些孩子就不用死了，「如果我們對交通違規更嚴厲、不要姑息，可以提前排除很多不適任駕駛，交通才會更安全」

據了解，余男是大同公司英國分公司擔任高階主管退休，兒女都在國外，平時和太太一起居住。今天下午，余男從苗栗老家開車返回三峽住家，沒想到途中行經北大國小附近時發生憾事。

此外，三峽區龍恩里里長黃家賢表示，余男熱心公益，擔任環保志工4、5年，是鄰里的環保英雄，曾榮獲2022年模範父親，不太可能酒駕，猜想是身體不適才釀禍。

在三峽北大國成街撞死數人的ATV-6500，其駕駛平常一定不是一個遵守交通規則的人，而且是守法意識非常低的那種。 從今天事件影片，可以看得出來車號是ATV-6500，他過去是怎麼停車的?...

Horatio Chien 發佈於 2025年5月19日 星期一
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