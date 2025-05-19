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三峽車禍3死12傷　Cheap：台灣交通缺把人命放在民怨前面的勇氣

▲三峽重大交通事故，鑑識人員採證中。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲三峽重大交通事故造成3死12傷。（圖／記者陳以昇攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會、新北市遊覽車駕駛員職業工會、台灣遊覽車發展協會等團體19日上午包圍交通部，抗議不停讓行人罰則被修重，沒想到下午發生三峽嚴重車禍，造成3死12傷。對此，百萬網紅Cheap引用前交通部長王國材的話「生命價值跟民怨是兩難」，感嘆台灣交通缺的是把人命放在民怨前面的勇氣。

Cheap於19日在臉書發文，對於駕駛團體的抗議表示，「笑死，坐在一噸金屬武器裡，吹冷氣還可以一邊挖鼻孔滑手機，說行人都慢慢走、是帝王」，直言若行人違規害駕駛變植物人，他絕對雙手贊成重罰，「但現實是，你握著方向盤、踩著油門，卻還想比走路的那個人更不想負責任。抱歉，我不記得哪一任帝王，走在斑馬線上被撞死，還要檢討自己走太慢」

Cheap談及三峽死傷車禍，與早上的抗議對比根本是黑色幽默，因為被撞的就是駕駛團體中的「帝王」，「台灣整個交通系統都有病，而且病得不輕，這不是意外，是制度長期放任、駕駛文化失控、執法不落實的必然產物」。

他表示，三峽嚴重車禍的情況，個人預防不了，但是國家能，比如說落實高齡駕駛管理、強化道路設計保護行人、重罰違規等。

Cheap話鋒一轉，引用前交通部長王國材的話「生命價值跟民怨是兩難」，直言台灣的交通，不缺法條，不缺預算，缺的是把「人命」放在最前面的勇氣。

網友看完紛紛留言，「然後很多地方社團違規魔人還會同溫層取暖說人家檢舉達人？台灣交通就是那麼多白癡搞爛的」、「過幾天就默默裝上測速照相以及架設告示牌『注意孩童』結案！台灣的政客就是這麼容易」、「校內被乾哥砍死，校外被三寶撞死的鬼島」、「然後繼續大執法一年，加強取締，然後就沒有然後了」。

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