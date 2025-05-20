　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

民團籲恢復交通違規「記點和檢舉制」　淘汰不適任駕駛

▲新北市三峽區北大國小旁重大事故，撞擊畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

▲一名78歲高齡駕駛在新北市三峽區北大國小旁，撞擊機車和斑馬線上學生。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者李姿慧／台北報導

一名78歲高齡駕駛昨天（19日）下午疑似肇事逃逸後，在新北市三峽區北大國小旁二度肇事衝撞機車和路人，造成3人死亡。還路於民行人路權促進會悲痛表示，三峽悲劇再次證明，駕駛人透過傷害力大的工具，釀成無可挽回後果，呼籲恢復原有記點和檢舉制度，實質審查取代形式換照，並回訓篩選淘汰不適任駕駛。

還路於民行人路權促進會表示，昨天下午新北市三峽區北大國小前發生一起重大車禍，其中有3名傷者送醫後搶救無效，宣告不治。同一日上午在交通部前，有駕駛人團體集結抗議，主張對行人違規開罰高達1萬8千元，完全罔顧駕駛與行人之間「先天不對等」的用路現實、扭曲比例原則，促進會對此深感遺憾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

促進會指出，現行駕駛教育缺乏對「道路用路人階序」的完整理解，也就是「傷害力越大，責任越大」的基本原則。今日在三峽發生的悲劇再次證明，駕駛人因不明原因而沒有正常操作車輛，透過傷害力大的工具，釀成無可挽回的後果，造成至少3名用路人與親人天人永隔。

還路於民行人路權促進會呼籲，「運安會」作為國家獨立調查機關，應依法詳細調查本起事故原因外，政府應即刻啟動依據「道路用路人階序」建構的駕訓及考照制度改革，並強化駕駛人監理制度，包括恢復原先記點及檢舉制度，以實質審核換照取代形式換照。

促進會也建議交通部，應建立回訓機制以篩選並再教育不適任及高風險駕駛人，並從交通3E各方面強化並系統性優先保護最脆弱用路人，避免再有孩童或行人遭受車輛高速撞擊，另提供高齡者其他安全可負擔的出行選擇。

還路於民行人路權促進會指出，除了昨天三峽的重大事故，四周前彰化伸港也發生車輛衝撞康橋車隊造成多名學生受傷事故，日前在花蓮也發生車輛衝入早餐店造成13人受傷事件，每起道路傷亡，都不是單一駕駛的失控，而是交通制度長期忽視駕駛能力檢驗、工程設計不足、執法失衡等多重結構性問題的結果。若仍忽視日常生活中頻繁發生的事故，下一場悲劇將無可避免再次發生。

促進會強調，唯有正視「汽車與行人之間的先天不平等」，讓殺傷力越大的用路人，瞭解自身的用路責任，發展相應安駕能力，並在道路工程設計上，優先保護最脆弱的行人，交通安全才有可能真正進步。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 4484 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
悲痛！三峽3死車禍現場　鮮花零食堆滿地悼逝者
三峽翁奪3命！他曝現場「不該有1功能」：無法阻止車抄近路
快訊／三峽重大車禍！交通局現場勘驗　曝駕駛「3大違規」
「洗牙很痛」壯漢狂毆女牙醫！　驚爆3千萬糾紛
去年65歲以上交通事故破10萬件、釀1225死！　換照政策漏
2死者是同班同學　三峽國中校長：班上靈魂人物
里長稱78歲翁恐「心臟病發」！　網怒灌臉書
三峽翁「不記得了」昏迷！　14歲女學生頭皮剝離、牙齒斷裂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

78歲老翁加速衝撞「前一幕畫面曝」　網喊扯：完全衝著女騎士

吃早餐、等紅燈、去超商都可能被撞死！網怒：台灣交通沒救了

恩主公醫院「動員60人搶命」救不回2女學生　還有2人住院觀察

宜花午後大雨下到入夜　周末鋒面報到全台濕答答

運安會派人赴三峽車禍現場　啟動「準調查」作業

三峽翁奪3命「是模範父親」　卡神怒揭黑歷史：應公布長相全名

台鐵端午第2波加班車「增6列新自強號」　5／22開賣

那是我每天走的路！12歲女學生、40歲媽媽命喪校門口　再也回不了家

民團籲恢復交通違規「記點和檢舉制」　淘汰不適任駕駛

車禍奪3命「2死者同班同學」　三峽國中校長：是班上靈魂人物

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

三峽嚴重車禍釀3死1命危 恩主公醫院說明

高雄深夜2起停電！　人孔蓋爆響居民怨：熱死了

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

三峽北大國小旁重大車禍！　導護張老師哽咽說明經過

【直擊】黃仁勳演講5000人滿座！ 蔣萬安現身背板見北市府 #黃仁勳

78歲老翁加速衝撞「前一幕畫面曝」　網喊扯：完全衝著女騎士

吃早餐、等紅燈、去超商都可能被撞死！網怒：台灣交通沒救了

恩主公醫院「動員60人搶命」救不回2女學生　還有2人住院觀察

宜花午後大雨下到入夜　周末鋒面報到全台濕答答

運安會派人赴三峽車禍現場　啟動「準調查」作業

三峽翁奪3命「是模範父親」　卡神怒揭黑歷史：應公布長相全名

台鐵端午第2波加班車「增6列新自強號」　5／22開賣

那是我每天走的路！12歲女學生、40歲媽媽命喪校門口　再也回不了家

民團籲恢復交通違規「記點和檢舉制」　淘汰不適任駕駛

車禍奪3命「2死者同班同學」　三峽國中校長：是班上靈魂人物

直擊／賴清德520周年記者會　日本天團「嵐」櫻井翔現身採訪

520愛心湧進中西北區！　蔡宗豪攜小豪洲沙茶爐發物資助弱勢家庭

調查顯示：37％民眾有意願參與除權息　15％民眾在報稅季前出脫股票

假買家匯茶葉款誆「你帳戶被凍結」　退休教授險遭詐50萬

78歲老翁加速衝撞「前一幕畫面曝」　網喊扯：完全衝著女騎士

屏東自小客過橋「自撞分隔島」　車頭爛毀險墜橋畫面曝光

DRAM價格11個月來首漲　雙雄南亞科居成交王、華邦電漲半根

吃早餐、等紅燈、去超商都可能被撞死！網怒：台灣交通沒救了

恩主公醫院「動員60人搶命」救不回2女學生　還有2人住院觀察

悲痛！三峽3死12傷車禍現場　民眾送鮮花零食哀悼逝者

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

生活熱門新聞

今午後雨最大　下波鋒面報到時間曝

吃到飽是照妖鏡　他點6關鍵「看出這個人沒品」

不是正中間！微波爐「食物放這1處」才加熱均勻

不是奶酥！最肥麵包是「它」：鹹比甜可怕

78歲翁奪3命　里長稱恐「心臟病發」！網怒灌臉書

台中電廠火力全開？台電反擊了

明飆36度全台紅番薯　周六鋒面接近「午後全台有雨」

獨／調出化骨水！高雄冷氣師傅手遭腐蝕

三峽翁奪3命！他曝現場道路「不該有1功能」

燒臘店老闆去世壯運丟飛盤！顧客見公告驚呆

車禍奪3命「2死者同班同學」　三峽國中校長：是班上靈魂人物

三峽重大車禍　交通部：78歲駕駛今年2月才換駕照

老闆娘「員工旅遊1人2萬」！網推爆2國家：可玩翻

1張圖看「三峽車禍有多扯」　在地人揭可疑關鍵

更多熱門

相關新聞

隨時可能被撞死！網怒：台灣交通沒救了

隨時可能被撞死！網怒：台灣交通沒救了

新北三峽昨（19）日發生重大車禍，釀3死12傷，78歲余姓男子駕車暴衝，撞飛多名放學返家的國中生，直到撞上中央分隔島才停下，事件引發譁然。就有網友發現，最近在一週內就發生兩起重大車禍事故，無論是吃早餐、走斑馬線、等紅燈還是進超商都可能被撞死，直嘆「台灣交通沒救了吧？」

三峽3死12傷車禍現場　民眾送鮮花零食哀悼逝者

三峽3死12傷車禍現場　民眾送鮮花零食哀悼逝者

恩主公醫院「動員60人搶命」還有2人住院觀察

恩主公醫院「動員60人搶命」還有2人住院觀察

鳳山頂寶橋清晨車禍　5人受傷

鳳山頂寶橋清晨車禍　5人受傷

三峽重大車禍！交通局曝78歲駕駛「3大違規」釀禍

三峽重大車禍！交通局曝78歲駕駛「3大違規」釀禍

關鍵字：

交通三峽肇事車禍高齡駕駛檢舉記點駕照回訓

讀者迴響

熱門新聞

撞死3人　78歲翁「說完4字」陷昏迷

40歲女騎士接孩下課...遭暴衝車撞飛死亡！

王文洋豪宅奪走女大生第一次　價碼曝光

三峽肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時背景：不可能酒駕

三峽翁奪3命　竟是「違規慣犯」停路口紅線

王文洋生子風暴擴大　女大生現身全說了

即／三峽「同班3女學生」2死1重傷　家屬大哭

三峽翁暴衝前1分鐘影片曝光　網疑肇逃

三峽3死車禍「肇事翁無酒駕」　警方不排除這些原因釀禍

三峽車禍　傷者家屬向總統請命1事

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

三峽翁5年前撞母嬰　當事媽媽發聲

包養女大生遭控翻臉不認人　王文洋回應了

21歲壯男「揮拳痛揍女牙醫」　診所滿地血畫面曝

78歲翁撞死3人「昏迷」抽血結果曝　暴衝原因調查中

更多

最夯影音

更多

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面