民團籲恢復交通違規「記點和檢舉制」　淘汰不適任駕駛

▲一名78歲高齡駕駛在新北市三峽區北大國小旁，撞擊機車和斑馬線上學生。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者李姿慧／台北報導

一名78歲高齡駕駛昨天（19日）下午疑似肇事逃逸後，在新北市三峽區北大國小旁二度肇事衝撞機車和路人，造成3人死亡。還路於民行人路權促進會悲痛表示，三峽悲劇再次證明，駕駛人透過傷害力大的工具，釀成無可挽回後果，呼籲恢復原有記點和檢舉制度，實質審查取代形式換照，並回訓篩選淘汰不適任駕駛。

還路於民行人路權促進會表示，昨天下午新北市三峽區北大國小前發生一起重大車禍，其中有3名傷者送醫後搶救無效，宣告不治。同一日上午在交通部前，有駕駛人團體集結抗議，主張對行人違規開罰高達1萬8千元，完全罔顧駕駛與行人之間「先天不對等」的用路現實、扭曲比例原則，促進會對此深感遺憾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

促進會指出，現行駕駛教育缺乏對「道路用路人階序」的完整理解，也就是「傷害力越大，責任越大」的基本原則。今日在三峽發生的悲劇再次證明，駕駛人因不明原因而沒有正常操作車輛，透過傷害力大的工具，釀成無可挽回的後果，造成至少3名用路人與親人天人永隔。

還路於民行人路權促進會呼籲，「運安會」作為國家獨立調查機關，應依法詳細調查本起事故原因外，政府應即刻啟動依據「道路用路人階序」建構的駕訓及考照制度改革，並強化駕駛人監理制度，包括恢復原先記點及檢舉制度，以實質審核換照取代形式換照。

促進會也建議交通部，應建立回訓機制以篩選並再教育不適任及高風險駕駛人，並從交通3E各方面強化並系統性優先保護最脆弱用路人，避免再有孩童或行人遭受車輛高速撞擊，另提供高齡者其他安全可負擔的出行選擇。

還路於民行人路權促進會指出，除了昨天三峽的重大事故，四周前彰化伸港也發生車輛衝撞康橋車隊造成多名學生受傷事故，日前在花蓮也發生車輛衝入早餐店造成13人受傷事件，每起道路傷亡，都不是單一駕駛的失控，而是交通制度長期忽視駕駛能力檢驗、工程設計不足、執法失衡等多重結構性問題的結果。若仍忽視日常生活中頻繁發生的事故，下一場悲劇將無可避免再次發生。

促進會強調，唯有正視「汽車與行人之間的先天不平等」，讓殺傷力越大的用路人，瞭解自身的用路責任，發展相應安駕能力，並在道路工程設計上，優先保護最脆弱的行人，交通安全才有可能真正進步。