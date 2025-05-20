三峽78歲肇事翁氣血胸、臟器出血　仍在手術室搶救中

記者柯沛辰／綜合報導

新北市三峽19日發生重大車禍，造成3死12傷。78歲余姓男子駕車暴衝，撞飛多名放學返家的三峽國中學生，直到撞上中央分隔島才停下。亞東醫院表示，余男到院時就已陷入昏迷，經診斷有嚴重血胸、腹腔出血，且臟器受損，目前還在手術搶救中，尚無法釐清事故細節。

亞東醫院外科部創傷科主任林恆甫表示，院方下午收治4名患者，其中包括78歲余姓肇事駕駛、三峽國中15歲女學生、14歲女學生，還有一名40多歲女子嚴重頭部外傷、頸椎受傷、胸部重擊，到院時已無呼吸心跳，搶救2小時後仍宣告不治。

林恆甫指出，14歲女學生右大腿骨折，還有嚴重嘴唇撕裂傷造成口鼻出血、牙齒多處斷裂、頭皮剝離，右踝關節疑似受損，已安排手術，若術後穩定將送回加護病房繼續觀察。

▲三峽國中3名國一女學生被撞飛，2死1命危。（圖／記者黃彥傑翻攝）

另一名15歲女學生則是手、腳韌帶多發性裂傷，雖經急診手術縫合，但因驚嚇出現情緒反應，所以正在評估是否有創傷後壓力症候群（PTSD）情形，後續將由創傷科、兒童精神專科醫師介入評估後治療。

至於78歲余姓駕駛，到院時就意識不清，經診斷有嚴重氣血胸、腹腔出血，懷疑是腸道破裂，目前仍在手術室搶救中，術後將轉至加護病房。

林恆甫表示，由於余姓駕駛到院時就陷入昏迷，傷勢嚴重，目前仍無法詢問任何事故當下的狀況，後續將全力照護傷者，並配合檢調單位釐清事故細節，協助受害家庭走過創傷，早日恢復健康。

▼肇事余姓男子（左）手抱鮮花，曾獲「模範父親」殊榮。（圖／記者陳以昇翻攝）

截至19日23:59前，最新傷亡情況如下：

1.李男，12歲，輕傷，土城長庚

2.廖女，14歲，輕傷，土城長庚

3.吳女，47歲，輕傷，土城長庚

4.吳男，55歲，輕傷，土城長庚

5.張女（三峽國中701學生），12歲，OHCA，土城長庚，搶救後恢復生命跡象

6.劉女，14歲，輕傷，亞東醫院

7.待查（女騎士），女40+歲，OHCA，亞東醫院，搶救不治

8.余男，78歲，中傷，亞東醫院

9.陳女，15歲，輕傷，亞東醫院

10.李男，14歲，重傷，三峽恩主公

11.林女，15歲，中傷，三峽恩主公

12.劉女（三峽國中701學生），12歲，OHCA，三峽恩主公，搶救不治

13.黃男，5歲，輕傷，三峽恩主公

14.吳女（三峽國中701學生），12歲，OHCA，三峽恩主公，搶救不治

15.林女，58歲，輕傷，三峽恩主公