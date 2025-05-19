三峽奪3命！肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝為人：不可能酒駕

記者陳以昇、柯沛辰／新北報導

新北市三峽區19日下午4點多發生一起嚴重死亡車禍，78歲余姓男子駕轎車行經國光街、國成街口，突然在北大國小旁衝撞多名學生，導致3人死亡、12人受傷。黃姓里長透露，肇事余姓老翁為人正直和善，熱心公益，還曾榮獲模範父親的殊榮。

三峽區龍恩里里長黃家賢受訪時表示，他聽到消息感到很震驚，余男熱心公益，平時是鄰里的環保志工、環保英雄，曾榮獲2022年模範父親，不太可能酒駕，所以他猜想，可能余男身體有什麼不適，或服用什麼藥物，才會意外釀禍。

▲肇事余姓男子（左）手抱鮮花，曾獲「模範父親」殊榮，並與里長（中）合影。（圖／記者陳以昇翻攝）

當時下午4點多，正逢三峽國中、北大國小放學時間，走在斑馬線上的多為三峽國中學生，不料余男駕車高速闖紅燈，直接撞飛路過騎士和斑馬線上的學生，讓目擊者當場放聲尖叫。余男肇事後，仍不斷向前狂飆，直到撞到路中央分隔島才停下。

救護車到場時，余男受困車內，因左腿骨折陷入昏迷，目前還在亞東醫院搶救中，仍尚未甦醒。經院方抽血檢驗後，已排除酒駕。至於確切肇事原因，恐怕得等余男甦醒後才能釐清。

▼余姓駕駛被救出時，左腿骨折，陷入昏迷，至今仍未甦醒。（圖／民眾提供）

截至晚間7點，最新傷亡名單如下：

1.李男，12歲，輕傷，土城長庚

2.廖女，14歲，輕傷，土城長庚

3.吳女，47歲，輕傷，土城長庚

4.吳男，55歲，輕傷，土城長庚

5.張女，12歲，OHCA（恢復生命徵象)土城長庚

6.劉女，14歲，輕傷，亞東醫院

7.待查，女40+歲，OHCA，亞東醫院，搶救不治

8.余男，78歲，中傷，亞東醫院

9.陳女，15歲，輕傷，亞東醫院

10.李男，14歲，重傷，三峽恩主公

11.林女，15歲，中傷，三峽恩主公

12.劉女，12歲，OHCA，三峽恩主公，搶救不治

13.黃男，5歲，輕傷，三峽恩主公

14.吳女，12歲，OHCA，三峽恩主公，搶救不治

15.林女，58歲，輕傷，三峽恩主公