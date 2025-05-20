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社會 社會焦點 保障人權

同班同學放學「行人保護時相」亮燈一起過馬路　遭翁暴衝撞死2死1傷

記者趙蔡州／綜合報導

新北市三峽19日下午發生死亡車禍，78歲余姓男子開車行經國光街、國成街口，突然在北大國小旁衝撞多名學生，造成3人死亡、12人輕重傷，其中有9人都是三峽國中學生，並有3人都在同一班級 。事件發生當下，路口號誌是行人保護時相，四面紅綠燈都是紅燈，只有行人可以通過，沒想到駕駛卻無視號誌衝入人群，導致悲劇發生。

事件發生在19日下午4點多，余男駕駛轎車沿國成街往復興路方向前進，不料在國光街、國成街口不明原因失控狂衝，由於當時正逢學生放學時段，路口號誌是行人保護時相模式，學生們看見綠燈都放心通過馬路，沒想到會遭到轎車猛撞。

▲▼根本閃不掉！三峽3女學生「斑馬線撞擊瞬間」最新畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲車禍發生時，路口號誌是行人保護時相模式，儘管四面都是紅燈，仍攔不住車輛撞人。（圖／記者黃彥傑翻攝）

一名張姓女導護導師也表示，她在北大國小任教，當時正值放學時間，學生陸續走出校門，而她也到路口指揮交通，事發的路口是全時相，當時行人是綠燈，很多學童斜著走過馬路，然而肇事轎車卻突然闖越紅燈，毫不減速猛力衝撞，造成多名學童受傷，講到孩子傷勢，讓她一度哽咽淚崩。

事故造成3人死亡、12人輕重傷，其中9名都是三峽國中學生，死者中有2人是701班學生，另有1名701班學生命危被救回。警方調查，肇事的轎車一路衝撞至少140公尺，直到撞上中央分隔島後才停下，余男車禍後陷入昏迷，經醫院抽血檢驗，確認酒測值為0，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
78歲翁暴衝奪3命　被爆是「違規慣犯」停路口紅線
恐怖暴衝車禍最新畫面曝光　女學生根本閃不掉！
撞死3人　78歲老翁身分背景曝光！

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