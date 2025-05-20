40歲女騎士接孩下課...遭暴衝車撞飛死亡！兒癡等媽媽卻接噩耗

▲三峽19日發生重大車禍釀12傷3死，現場一片混亂。（圖／記者陳以昇攝）

記者曾羿翔／綜合報導

新北三峽區19日下午16時許，在北大國小旁的國成路與國光街口發生一起嚴重車禍。一輛由78歲余姓男子駕駛的小客車突然失控，衝撞等候紅燈的機車與正在過馬路的行人，造成3人死亡、12人輕重傷。據了解，其中一名不治的女騎士是一位40歲的媽媽，當時正要去接下課的孩子，沒想到卻遇上死劫，天人永隔。

罹難者包括兩名三峽國中的學生，以及一名40歲的機車女騎士。據警方調查，這名女性是一位母親，當時正要前往北大國小接放學的兒子回家，卻不幸在這場突如其來的災禍中喪命。受傷的民眾年齡從10多歲至70多歲不等，其中三峽國中有9名學生受傷，目前分別送往亞東、恩主公與土城長庚等醫院治療。

▲暴衝車禍撞擊瞬間畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）



行車記錄器畫面顯示，肇事車輛在進入路口時並未減速或停車，直接高速撞向人群及停等紅燈的機車，最後撞上安全島才停下，現場可見碎裂的車體零件、散落一地的書包與紙張，情況相當驚悚。警方初步排除酒駕，並未發現車內有違禁物品，詳細事故原因仍待其清醒後釐清。該起重大車禍引起社會高度關注，總統賴清德與行政院長卓榮泰晚間也分別前往各大醫院慰問傷者與家屬。