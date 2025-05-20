修杰楷現身信義NB RUN運動體驗店　親曝10年跑齡心法：跑步讓我更強大

▲「NB RUN運動體驗店」進駐信義威秀生活圈，修杰楷親臨現場 。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

2025雙北世界壯年運動會熱血登場，這場無需資格門檻的國際盛事，讓全民都有機會與來自全球的運動愛好者一同挑戰自我，完美呼應New Balance的「Run Your Way」精神—不分年齡、不限程度，只要起跑，你就是跑者！這份鼓勵每個人擁抱自我節奏、勇敢邁步的態度，也正是NB持續在全球深耕運動文化的初衷，從簽下棒球巨星大谷翔平、成為世界棒球12強賽夥伴，到帶領台灣跑者跨海挑戰六大馬，成為渣打台北公益馬拉松合作夥伴，NB持續推動全民運動文化，讓跑步成為生活一部分。

▲NB不僅持續帶領台灣跑者跨海挑戰六大馬，更透過贊助渣打台北公益馬拉松、串聯NBRC跑團社群，推動全民皆可參與的跑步賽事。

全台首間以跑步與運動為核心的品牌概念店—NB RUN運動體驗店進駐信義區，結合專業、社群互動與生活風格，打造出跑者專屬的專業裝備基地。擁有十年跑齡、演藝圈知名的運動狂男星修杰楷站台，分享跑步如何讓他身心更強大、運動多年下來對裝備的挑選秘訣。他提到：「跑步讓我在身心靈層面都更加強大，不只是體能訓練，更是一種沉澱思緒與轉化心境的過程。」透過一次次的累積與突破，也逐漸建立起屬於自己的節奏與哲學。

▲修杰楷穿上NB為跑者設計的Hyper Sport運動機能系列套裝，以及最新一代FuelCell Rebel v5親臨體驗店現場。

親臨NB RUN運動體驗店，修杰楷身穿Hyper Sport運動系列套裝，腳踩的是即將上市的FuelCell Rebel v5競速跑鞋，以兼具性能與風格的造型詮釋他心中的「跑者LOOK」。「Rebel v5穿起來很輕很彈，很適合夏天訓練，現在都迫不急待想穿他去練跑了，」不只提到腳上的最新一代鞋款，他也進一步分享自己對NB跑鞋的高度認同：「NB是跑鞋起家，不論是專業運動或日常出門，都是最好的選擇。真正好的鞋，會讓你記得每一次跑步的感受，NB就是我一直記得的那個品牌！」他也笑說：「NB RUN店內鞋款與服飾選擇豐富，從機能跑鞋到時尚單品一應俱全，讓人忍不住想每一雙都試穿看看。」

運動名人齊聚NB RUN運動體驗店 暢談運動經驗與裝備心得

▲New Balance精心策畫一連串超有料的講座活動，邀請多位專業運動員與生活風格代表現身分享。

「NB RUN 運動體驗店」不僅是購物空間，更是交流與啟發的場域！自開幕以來，New Balance也舉辦了多場講座，邀請不同領域的運動員或生活風格代表分享，暢談運動與自我之間的關係，包括像是知名YouTuber HowHow，分享他從菜鳥跑者蛻變為「二星馬拉松人」的感動歷程，會後更與參與的民眾們一起來場輕鬆跑；以及長跑女神房思瑜，與美人腿跑者沈利倩以自身經驗詮釋跑步如何療癒內在、超越身體限制。除了跑步之外，也邀請運動系KOL Naomi林梵耘、Jennifer跟著NBRC教練家瑄一起來場皮拉提斯體驗，並分享「健康美」的多元樣貌；最近一場更是富邦悍將「部長」張育成以職業選手身份登場暢談自己的裝備哲學，點出一雙好鞋對表現的關鍵影響。四場對談，從初跑者入門心法到專業運動員的裝備哲學，不只是運動經驗的分享，更是一場彼此交流、互相激勵的跑者聚會。

專業跑步裝備一次到位 從入門到進階，這裡通通有



▲無論你是剛起步的新手，或是積極備戰賽事的進階跑者，都能在這裡找到命定鞋款。

NB RUN運動體驗擁有最完整的運動商品，大致可以分為「跑步」、「室內運動」與「專業運動」三大區域，無論你是剛起步的新手、備戰賽事的進階跑者，或是重訓愛好者，甚至平常有在參與籃球或是棒球運動，都能在這裡找到最適合自己的專業裝備！

跑鞋入門首選Fresh Foam X家族，其中經典款1080 v14憑藉優異的穩定性與包覆性廣受各層級跑者青睞，輕鬆跨足日常與訓練不同場景；這裡還能找到Fresh Foam X家族中稀有的旗艦鞋款Balos，去年推出之後默默就累積不少口碑，舒適腳感宛如踩在雲端，是在中長距離和間歇訓練的絕佳選擇。

▲Fresh Foam X家族的1080 v14憑藉穩定性與包覆性廣受各層級跑者青睞。

除了日常訓練的緩震鞋款，當然也有屬於競速跑者的FuelCell家族，具備高回彈、輕盈特性，完美應對比賽與高強度訓練，其中倫敦馬限定配色的SC Elite v4更是跑者夢幻逸品。熱愛戶外的越野跑者，也能在這裡找到具備優異抓地力與靈敏度的Hierro v9、Minimus Trail等專業鞋款。

▲具備高回彈、輕盈特性的FuelCell家族是競速跑者的最佳拍檔。

除了鞋款之外，在店內也有提供多種不同系列的女性運動內衣與Legging，兼具機能與時尚，從訓練延伸到日常都適合；此外，從大谷翔平聯名系列的服飾和聯名鞋款，乃至跑衣、短褲、配件通通一應俱全，滿足每一位跑者的專業所需，真正做到「從頭到腳，一次到位」。

▲運動內衣與Legging一次試穿到位，從瑜伽墊到街頭都能有型展現。

NB RUN運動體驗店邀請每一位跑者 用自己的方式跑出風格

NB RUN運動體驗店的誕生，不只是New Balance的一次新嘗試，更是對運動文化深耕的承諾。無論你是剛起步的新手，或是追求極限的老手，都能在這裡找到節奏、找到自己。

現在就來NB RUN運動體驗店走一趟，穿上屬於你的那雙跑鞋，跑出屬於自己的步伐。因為每一種起跑的方式，都是Run Your Way。

【NB RUN運動體驗店消費者活動】

好禮1：消費滿 $5,800即贈「NB 紓壓按摩球2入組」

好禮2：即日起至2025/5/26 凡購買指定鞋子/服飾任二件85折

*贈品數量有限 贈完為止 *指定商品不配合消費者活動 *活動以現場人員公告為主

【NB RUN 運動體驗店 門市資訊】

地址｜台北市信義區松壽路20號1樓

時間｜星期日至星期四 11:00-22:00，星期五至星期六 11:00-22:30

了解更多NB運動商品> https://www.newbalance.com.tw/running_clp.html



