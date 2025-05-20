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2025年臺灣工藝獎即日起至7／2徵件　總獎金332萬元

▲「2025臺灣工藝獎Taiwan Craft Award」開始徵件。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

▲「2025臺灣工藝獎Taiwan Craft Award」開始徵件。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

記者高堂堯／南投報導

國內規模最大、規格最高的綜合型工藝獎項「2025年臺灣工藝獎Taiwan Craft Award」，即日起至7月2日止受理徵件報名，總獎金高達332萬元；國立臺灣工藝研究發展中心表示，誠摯邀請各界工藝創作者、團體及長期耕耘於工藝生態系的夥伴們踴躍參與，共同為臺灣工藝發展注入嶄新活力。

工藝中心指出，該獎項前身為歷史悠久、邁入28年歷史的「臺灣工藝競賽」，近年轉型升級及擴大獎掖範疇，以鼓勵多元創作的「創作獎」為核心，並透過倡議協作與參與精神的「協作獎」形成環狀支持體系，展現臺灣工藝生態系與時俱進的嶄新面貌。

工藝中心主任陳殿禮表示，2025年工藝中心倡議工藝「漫活SLOHAS：是樂活事」，以簡單（Simplicity）、生活型態（Lifestyle）、原創（Originality）、健康（Health）、美學（Aesthetics）以及永續（Sustainability）六大核心主軸，強調「慢活SLOW」與「樂活LOHAS」為自身的生活態度，盼透過工藝獎項的支持，徵集優秀的工藝創作與協作實例，展現臺灣工藝在當代生活中的多元價值並具體實踐更多可能。

工藝中心表示，獲獎者除獲得榮譽肯定與豐厚獎金，作為後續創作的實質支持，亦有機會由該中心推介參與國內外展會、國際駐村及行銷通路推展等相關扶植方案；另「協作獎」旨在表揚工藝生態系中默默耕耘的倡議者、團體及支援單位，期望藉此引動社會各界及企業對工藝的重視與參與，共同推動臺灣工藝的創新發展與協作共好的公共化趨勢，攜手打造臺灣工藝生態系的良善循環與永續未來，報名簡章下載及線上報名詳徵件官網（https://tca.ntcri.gov.tw）。

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