花蓮海岸漂流木創作賽！　即日起開放徵件

▲▼「海是愛花蓮-漂流木創作賽」即日起至12 ／2前報名，並於12 ／18至22日展開現場創作。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2024年花蓮是不平靜的一年，先後歷經四月0403強震、七月凱米颱風侵襲，使花蓮蒙受了巨大民生損失，也重創了花蓮觀光景氣。十一月適值強颱康芮過境，一時之間造成花蓮數千戶民眾停水斷電及淹水災情，市容滿目瘡痍，農作遭受巨大災損，觀光業又再次低迷，與此同時伴隨颱風強浪過境，在出海口化仁海堤留下了綿延數里、萬以千計的漂流木資源，讓見者驚嘆大自然的威力。



大自然的災難究竟帶給我們什麼樣的生命經驗？除了對大自然的敬畏，我們是不是也能以人文藝術的角度去重新詮釋大自然餽贈的素材，帶給民眾心靈上的慰藉，讓民眾得以認識災難中深層的生活意義、欣賞它的美學內涵，而這也是花蓮長期推動「環境永續」的核心目標。





適值聖誕節，在這充滿感恩的月份，花蓮縣政府特與農業部林業及自然保育署共同主辦，並邀請經濟部水利署第九河川分署協辦，舉辦此「海是愛花蓮-漂流木創作賽」。廣邀花蓮熱愛漂流木創作的朋友一起來限時限地創作，發揮想像力在海岸邊留下美麗的作品。





競賽共分為兩組：

（1）.《漂流木座椅創作賽》：共徵選32組（南濱10組、北濱10組、化仁海堤12組），每組提供2萬5000元創作費，經民眾票選可另獲頒獎金工作費如下：第一名新台幣8萬元整、第二名新台幣5萬元整、第三名新台幣3萬元整。

（2）.《專業藝術大型創作組》：共徵選5組於太平洋公園（南北濱）現場創作，每組提供50萬元創作費。

以上兩組現場創作材料皆以今年度颱風過境後，在本縣化仁海堤、南北濱海堤之堆積漂流木為主體素材，另可配搭其他複合媒材，以堅固、不易破損、具安全性等環保材料為輔，詳細徵件規定請詳閱本活動簡章。

現地創作時間預計訂於12月18日至12月22日，並於12月22日下午辦理《漂流木座椅創作賽》民眾票選等系列活動，敬請期待。

報名方式▼

請至花蓮縣文化局官方網站，下載本活動徵件簡章，填妥後請於2024年12月2日前以紙本印出密封，以親送或郵寄（以郵戳為憑）方式送達以下地址：花蓮市文復路6號視覺藝術科吳先生收。（請於信封封面加註參加組別）

