快訊／4縣市大雨特報「花蓮縣大雷雨」　　最新警戒區域曝

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者鄒鎮宇／台北報導

中央氣象署針對4縣市發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（19）日宜蘭、花蓮地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。

大雨地區

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宜蘭縣、基隆市、新北市、花蓮縣

另外，氣象署也針對花蓮縣發布大雷雨即時訊息，預計大雷雨持續到19日晚間7時時45分。

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署