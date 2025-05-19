影／飛車騎士狂追女童如「狩獵」惹眾怒　海南警：已調解

記者魏有德／綜合報導

海南保亭17日傳出有兩名「飛車黨」騎士在夜裡追著一名女童狂轉，一度被認為是「人販子」要綁架女童，相關影片在網路上傳開後，引起輿論關注，希望當地警方能查辦救人。經保亭公安查證後透露，影片中的騎士非「飛車黨」，雙方家長都已經介入並調解成功，至於兩名男生違規駕乘摩托車問題，警方已依法處理。

▲小女童被機車騎士追逐，嚇到不停尖叫。（圖／翻攝微博，下同）

《環球時報》報導，「兩名飛車黨夜裡追幼兒園小女孩！」近日，有網友發佈的視頻（影片，下同）顯示，5月17日晚9時29分許，有兩人騎車緊追一名小女孩，女孩被嚇得大哭。後來，小女孩試圖跑向另一方向躲避，兩人又掉轉車頭企圖繼續追趕。

據了解，將影片上傳的民眾正是女童的母親陳某，兩名騎著摩托車的男子均為陳某姪女 （小A，化名） 的初中同班同學。小A於17日21時許，帶著陳某的兒子與女兒在球場玩耍，碰到上述兩名男生，其中一名男生喊了小A的外號，雙方因而發生口角。

當小A帶著弟弟妹妹離開球場時，兩名男生騎著摩托車一路追隨，由於陳某的女兒年紀尚小，走在最後而被騎士戲謔地追逐，猶如狩獵一般，嚇得大哭。隨後，兩名男生便驅車離開現場。

海南保亭警方表示，治安管理大隊、響水派出所聯合涉事學生所在學校組織雙方家長、學生進行調解，「兩名男生表示已認識到錯誤，向陳某及其女兒道歉，並寫下承諾書，兩名男生的家長表示將對其嚴加教育，雙方家長均對調解結果表示滿意。針對兩名男生違規駕乘摩托車問題，保亭警方已依法處理。」