出巡撞破玻璃！雲林神農大帝衝飲料店畫面曝　老闆娘：急喝奶茶？

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導

西螺社口福天宮的神農大帝出巡，直接衝進飲料店把玻璃給撞破，把當時在場的老闆娘嚇到，在社群網站上發文說，「這貴客太著急喝奶茶直接破窗而入」，影片曝光引發熱議。對此，西螺福天宮主委王廣鎮表示，神農大帝不是要去喝飲料是去祝福，老闆娘也是很高興說要發了，聽說那天飲料店爆單。

▲西螺社口福天宮的神農大帝，出巡時直接把飲料店玻璃撞破。（圖／業者提供，下同）

雲林西螺一間飲料店老闆娘，在社群網站發文表示，17日早上10點多，神農大帝聖駕來店裡祈福，「這貴客太著急喝奶茶直接破窗而入，明年我會記得把門窗全部拆了迎接祢」。

▲西螺福天宮主委王廣鎮表示，神農大帝不是要去喝飲料是去祝福。（圖／民眾提供）



西螺福天宮主委王廣鎮表示，說起來不是要去喝飲料是去祝福，不只飲料店很多地方都會去，神農大帝沒有固定路線，大部分都在西螺鎮，主要是有農作物的地方，飲料店老闆娘也是信眾，老闆娘也是很高興說要發了，聽說那天飲料店爆單。

▲老闆娘林小姐說當時嚇到。（圖／民眾提供）

老闆娘說，那天就直接衝進來嚇到，可能超級想要喝奶茶吧，就很開心祂來，沒想到祂那麼激動把窗戶撞破，對每年都會經過可是不一定會停下來，如果有看中的點想要祈福，就會直接走過來。自己從小到大就住在廟旁邊，所以是從小到大看的神明，所以神明來這邊祈福也是很開心，當然是保佑大家身體健康然後生意興隆，當下真的嚇到。