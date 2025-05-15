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男乘客嗆「殺光所有人」湯匙攻擊空服員　下秒反被圍攻壓制

▲▼男乘客嗆「殺光所有人」湯匙攻擊空服員　下秒反被圍攻壓制。（圖／翻攝X）

▲34歲的托雷斯在客艙裡行為失控。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

美國一名34歲男子搭飛機時，試圖打開緊急逃生艙門，持湯匙攻擊空服員，甚至威脅殺掉每一個人，幸好很快就被熱心乘客制伏在地，但這次恐怖攻擊的過程，都被鏡頭拍下。

本案2023年3月發生在美國聯合航空（United Airlines）一架從洛杉磯飛往波士頓的客機上，但司法程序本周才告一段落。

距離降落只剩下45分鐘時，被告托雷斯（Francisco Severo Torres）在艙門附近行跡鬼祟，很快就被空服員發現。隨後，他在客艙裡大吼自己要「接管飛機」，並且「殺掉飛機上的每一個人」，甚至拿出一根壞掉的金屬湯匙，攻擊空服員。

隨著托雷斯的行為越來越失控，其他熱心乘客紛紛起身，聯手把他抓住，並在機組人員支援下，將其徹底制服。

飛機一降落在麻州洛根機場（Logan Airport），托雷斯立刻被捕，他稍後向警方供稱，自己想要打開艙門、跳下飛機，但也知道如果真的這麼做，很多人都會死亡。

檢方本周提交給波士頓法院的文件顯示，托雷斯已經承認攻擊或恐嚇機組人員，這項罪名最高可判終身監禁，但根據認罪協商，他得以換取服刑期滿釋放、獲釋後監管60個月、接受心理健康療程、不准離開麻州、不准搭飛機或坐火車等。

法院本周下令托雷斯獲釋，但必須在7月17日正式出庭受審。聯合航空回應，「我們對於航班上任何類型的暴力都是零容忍的」，已經全面禁止此人搭乘美聯航班機。

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