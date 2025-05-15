男乘客嗆「殺光所有人」湯匙攻擊空服員　下秒反被圍攻壓制

▲34歲的托雷斯在客艙裡行為失控。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國一名34歲男子搭飛機時，試圖打開緊急逃生艙門，持湯匙攻擊空服員，甚至威脅殺掉每一個人，幸好很快就被熱心乘客制伏在地，但這次恐怖攻擊的過程，都被鏡頭拍下。

本案2023年3月發生在美國聯合航空（United Airlines）一架從洛杉磯飛往波士頓的客機上，但司法程序本周才告一段落。

距離降落只剩下45分鐘時，被告托雷斯（Francisco Severo Torres）在艙門附近行跡鬼祟，很快就被空服員發現。隨後，他在客艙裡大吼自己要「接管飛機」，並且「殺掉飛機上的每一個人」，甚至拿出一根壞掉的金屬湯匙，攻擊空服員。

隨著托雷斯的行為越來越失控，其他熱心乘客紛紛起身，聯手把他抓住，並在機組人員支援下，將其徹底制服。

REPORT: Massachusetts resident, Francisco Severo Torres IDENTIFIED as man who attempted to stab a flight attendant in the neck and open a plane's emergency door on a Sunday Flight from Los Angeles to Boston...pic.twitter.com/jzPRHuu5k5 — Chuck Callesto (@ChuckCallesto) March 7, 2023

This shows fellow passengers on United Flight 2609 subduing Francisco Severo Torres, of Leominster, Mass., after he allegedly tried to open an emergency exit door midflight and stabbed a flight attendant multiple times. (???? Simik Ghookasian via ABC News) https://t.co/giAarNd91A pic.twitter.com/qKAhD1mMsD — WCVB-TV Boston (@WCVB) March 6, 2023

飛機一降落在麻州洛根機場（Logan Airport），托雷斯立刻被捕，他稍後向警方供稱，自己想要打開艙門、跳下飛機，但也知道如果真的這麼做，很多人都會死亡。

檢方本周提交給波士頓法院的文件顯示，托雷斯已經承認攻擊或恐嚇機組人員，這項罪名最高可判終身監禁，但根據認罪協商，他得以換取服刑期滿釋放、獲釋後監管60個月、接受心理健康療程、不准離開麻州、不准搭飛機或坐火車等。

法院本周下令托雷斯獲釋，但必須在7月17日正式出庭受審。聯合航空回應，「我們對於航班上任何類型的暴力都是零容忍的」，已經全面禁止此人搭乘美聯航班機。