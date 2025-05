男乘客嗆「殺光所有人」湯匙攻擊空服員　下秒反被圍攻壓制

▲34歲的托雷斯在客艙裡行為失控。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

美國一名34歲男子搭飛機時,試圖打開緊急逃生艙門,持湯匙攻擊空服員,甚至威脅殺掉每一個人,幸好很快就被熱心乘客制伏在地,但這次恐怖攻擊的過程,都被鏡頭拍下。

本案2023年3月發生在美國聯合航空(United Airlines)一架從洛杉磯飛往波士頓的客機上,但司法程序本周才告一段落。

距離降落只剩下45分鐘時,被告托雷斯(Francisco Severo Torres)在艙門附近行跡鬼祟,很快就被空服員發現。隨後,他在客艙裡大吼自己要「接管飛機」,並且「殺掉飛機上的每一個人」,甚至拿出一根壞掉的金屬湯匙,攻擊空服員。

隨著托雷斯的行為越來越失控,其他熱心乘客紛紛起身,聯手把他抓住,並在機組人員支援下,將其徹底制服。

REPORT: Massachusetts resident, Francisco Severo Torres IDENTIFIED as man who attempted to stab a flight attendant in the neck and open a plane's emergency door on a Sunday Flight from Los Angeles to Boston... pic.twitter.com/jzPRHuu5k5

This shows fellow passengers on United Flight 2609 subduing Francisco Severo Torres, of Leominster, Mass., after he allegedly tried to open an emergency exit door midflight and stabbed a flight attendant multiple times. (???? Simik Ghookasian via ABC News) https://t.co/giAarNd91A pic.twitter.com/qKAhD1mMsD