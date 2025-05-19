21歲洗牙男痛揍女牙醫！超壯正面曝光　厚實胸肌撐爆白襯衫

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台北市松山區南京東路四段一所牙醫診所今(19日)上午9時50分許傳出醫療暴力事件，警方初步調查，一名21歲的周姓男子今早前往診所洗牙，但卻不耐疼痛，當場暴怒起身、朝女牙醫臉上揮拳，打得女醫鼻血狂噴。案發後周男主動投案，並遭警方依傷害、醫療法移送，周男走下警車時身穿白色襯衫，看得出身材相當壯碩，厚實的胸肌還將鈕扣撐得險些繃開。

▲周男痛打女牙醫，遭警方移送，厚實的胸膛將襯衫鈕釦撐得相當緊繃。（圖／記者張君豪翻攝）

現場一名在診所清洗冷氣的技師目睹全程，並在爆料公社PO文，表示案發前還有聽到周男在向醫師詢問矯正牙齒等相關問題，醫師也有給予建議，隨後開始洗牙後，周男不斷表示「很痛」，沒多久就聽到周男大聲咒罵、並起身攻擊醫師。技師當下立即上前攔阻，要周男冷靜、好好溝通，「但男病患身材魁梧，我一個人抓不住，他依舊拳拳往女醫師臉部狂毆，嘴裡還喊『幹xx，我跟你說很痛，是不會輕一點喔？』」事後技師衝出診所請旁人幫忙報警，並救出女醫師，待警方到場後，周男已經離開。

警方表示，周男逞兇後徒步離開現場，約10分鐘後自知難逃法網，主動前往松山派出所投案，初步供稱不滿洗牙時反映「牙齒很痛」，但卻得不到醫師的善意回應，才會情緒失控揮拳。

周男初步警詢後，遭依傷害、醫療法等罪嫌移送，走下警車時，身穿白色上衣的周男身形十分壯碩，身高目測175公分以上、體重接近百公斤，個子比身旁的員警高了約半顆頭，厚實的胸肌還快把襯衫鈕釦撐開。

依《醫療法》第106條規定，毀損醫療機構或其他相類場所內關於保護生命之設備，致生危險於他人之生命、身體或健康者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣30萬元以下罰金；對於醫事人員或緊急醫療救護人員以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨害其執行醫療或救護業務者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以下罰金。