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社會 社會焦點 保障人權

她在「5F」驚見國中時期的性影像　追出涉創意私房案前男友幹的

▲▼藝人黃子佼涉及《兒少條例》北院出庭。（圖／記者李毓康攝）

▲藝人黃子佼下載蒐藏未成年性影像案，引起社會關注偷拍論壇「創意私房」供貨者犯行。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

台中地檢署去年大舉偵辦偷拍論壇「創意私房」及社群販售性影像案，6名主要被告遭起訴，同案被告鄭亦辰等上百人，因涉案情節較輕，獲得緩起訴機會，不過日前有名外型亮眼的女生發現自己在未滿16歲時拍攝的性影像被鄭男上傳網路，另行提告，台北地檢署調查5日以發現新事實新證據為由，將鄭男提起公訴。全台累計已有24名供貨者遭起訴。

因黃子佼付費下載未成年性影像而引發爭議的「創意私房」，早在2022年間首度因遭舉發販售偷拍性影像被偵辦，台北地檢署起訴教師林清安、廁所偷拍慣犯張子彥等販售性影像的15名販售性影像牟利的論壇會員，之後各地陸續查出其他供貨者，其中以台中地檢署發動4次搜索，前後拘捕逾400人的偵辦行動最引人矚目。

▲桃園市一名現役軍人去年5月間至女友住處與其友人飲酒作樂，友人離去後卻趁女友爛醉無意識下竟硬上得逞，還以手機偷拍全裸背部影像，女友是後大怒提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲1名女性發現私密愛影像在網路流傳，提告前男友涉嫌散布猥褻物。（示意圖／123RF）

台中地檢署2024年間，將在「偷拍論壇」以及Telegram社群「SCO」、「OAT」散布非法性影像的陳姓代課老師等6名供貨者提起公訴，其他涉案被告因涉案情節較輕，或是無法確認被拍攝者意願、被害女性年紀等因素，獲得緩起訴機會，之後綽號「GOGO哥」的林亦修、台北市郭姓警員也陸續遭查獲起訴，累計至少有23名被告正由法院審理中。

雖然「創意私房」論壇已遭封鎖，但部分影片仍在新崛起的「5F」等偷拍社群流傳，其中1部影片的女主角外型清純亮眼，多次做出用手遮臉的害羞動作，這名女子一眼就看出是自己未滿16歲時，與男友鄭亦辰交往期間所拍攝，憤而到警局提告。

檢警追查發現，鄭亦辰在2024年初因涉及台中地檢署的偷拍案獲緩起訴，到2025年1月9日緩起訴期滿，鄭亦辰到案後坦承，知道當時的女友未滿16歲，仍將影片上傳吸引其他會員點閱，檢察官因此以發現新事實新證據為由，將鄭亦辰依違反《兒少性剝削條例》等罪嫌起訴。

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