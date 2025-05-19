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旗津罕見「送肉粽」公告引驚慌　區公所急澄清：是「送索儀式」

▲旗津,旗津海岸景觀步道,旗津藍眼淚。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄旗津。（資料照／記者許宥孺攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄旗津一棟社區近日發出「送煞公告」，將於5月25日晚間舉行科儀，呼籲社區住戶配合緊閉門窗，非必要勿在外逗留以防犯沖，消息一出引起騷動。對此，旗津區公所出面澄清，當天儀式並非是網路流傳的「送肉粽」，而是進行一般宗教的「送索儀式」，請勿過度驚慌。

▲▼高雄旗津5／25「送肉粽」，時間、地點曝光。（圖／翻攝FB地方社團「旗津咱的故鄉」）

▲高雄旗津5／25「送煞公告」時間、地點曝光。（圖／翻攝FB地方社團「旗津咱的故鄉」）

根據該社區公告指出，擇定5月25日晚間6點到8點，在旗津三路900巷5弄巷口舉行送煞儀式，並公告出煞科儀行進路線圖。 此儀式用意乃是為祈求存者安心，科儀時間請社區住戶配合門窗緊閉，非必要請勿在外逗留以防犯沖（日沖鼠）；如有造成不便之處請見諒。

據了解，起因是因一名37歲男子本月13日因債務壓力在家輕生，家屬便找來法師舉行宗教儀式，祈求存者安心，由於儀式僅是小規模，因此無需向警方事先申請。

由於消息一出後，在地方引起騷動，旗津區公所緊急澄清表示，該儀式並非網路流傳的「送煞儀式」（送肉粽），而是一般宗教的「送索儀式」，當日無大體參與，大體仍安置於殯儀館。

據悉，民間習俗上吊的亡者會在事發地點重複進行上吊動作，因怨氣較重，需要進行「抽楹放索」儀式化解，將往生者頸上的繩索解開。

區公所強調，儀式為民間常見之宗教習俗，請民眾勿過度驚慌、理性看待、勿聽信謠言，共同維護社區安寧與和諧。

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