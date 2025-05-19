口罩孔洞比病毒大＝沒用？醫曝「口罩真正功能」：關鍵時刻可救命

▲現在還是有許多人會戴口罩。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人為了保護自己，會選擇戴上口罩，但也有人覺得戴口罩似乎沒什麼用。網紅醫師蒼藍鴿就在YouTube上表示，不要再說「口罩孔洞比病毒大所以沒用」了，口罩最主要的功能是攔截飛沫，關鍵時刻還是可以救命。

蒼藍鴿在YouTube頻道「蒼藍鴿的醫學天地」上發文表示，不要再說「口罩孔洞比病毒大所以沒用」了，病毒的確很小，但卻幾乎是附著在飛沫中傳播，不論是打噴嚏、講話還是咳嗽，都會產生大量含病毒的飛沫，而口罩最主要的功能，就是「攔截飛沫」。

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蒼藍鴿指出，所以大家戴的口罩雖不是「病毒濾網」，卻是「飛沫防線」，哪怕這條防線不算完美，可是關鍵時刻卻可以救命，「別再拿錯誤的類比來唱衰口罩了」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「防禦力+1也是防禦力啊」、「不戴防禦就是0%，戴了就算只有50%還是大幅降低感染機率」、「不想戴可以不要戴，但不要用『錯誤』資訊叫人不要戴，或笑人戴了沒用」、「說口罩沒用的就是自己不想戴，但又想周邊的人都陪他不要戴才會這樣說吧」、「疫情期間已經習慣戴口罩，過了幾年去人多的地方依舊戴好戴滿，還是有保護力的」。