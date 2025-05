指甲出現「1跡象」驚覺不對勁　他急奔醫院一驗竟是肺癌

▲蘇格蘭一名男子,因為指甲異常發現肺癌。(示意圖/VCG)



記者吳美依/綜合報導

蘇格蘭健身教練布萊恩(Brian Gemmell)意外發現,他的指尖異常腫脹,於是前往醫院檢查,竟然被診斷出肺癌。他此前沒有任何症狀,如今呼籲大家對自己的健康狀況提高警覺。

布萊恩在「羅伊城堡肺癌基金會」(Roy Castle Lung Cancer Foundation)分享這段經歷。他表示,自己沒有出現任何常見的肺癌症狀,例如呼吸困難,但在發現指尖異常後,上網Google研究了一番,由於擔心生病的可能性,於是決定趕快到醫院檢查。

布萊恩看診當天,被送去做了胸腔X光檢查,又輾轉做了CT掃描,結果發現「右肺有一個晚期腫瘤」,最終開刀完全摘除,才幸運保住一命。他感謝醫師迅速果決的診斷,「最終救了我一命」,但也指出患者本人的健康意識同樣重要,「如果你擔心任何事情,就去看醫生,這就是醫生的職責。」

《時人》指出,布萊恩發現的指尖異常腫脹,是一種被稱為「杵狀指」的畸形現象,指甲根部到末端呈現弧形隆起,導致手指或腳趾末節異常膨大。

