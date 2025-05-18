指甲出現「1跡象」驚覺不對勁　他急奔醫院一驗竟是肺癌

▲蘇格蘭一名男子，因為指甲異常發現肺癌。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

蘇格蘭健身教練布萊恩（Brian Gemmell）意外發現，他的指尖異常腫脹，於是前往醫院檢查，竟然被診斷出肺癌。他此前沒有任何症狀，如今呼籲大家對自己的健康狀況提高警覺。

布萊恩在「羅伊城堡肺癌基金會」（Roy Castle Lung Cancer Foundation）分享這段經歷。他表示，自己沒有出現任何常見的肺癌症狀，例如呼吸困難，但在發現指尖異常後，上網Google研究了一番，由於擔心生病的可能性，於是決定趕快到醫院檢查。

布萊恩看診當天，被送去做了胸腔X光檢查，又輾轉做了CT掃描，結果發現「右肺有一個晚期腫瘤」，最終開刀完全摘除，才幸運保住一命。他感謝醫師迅速果決的診斷，「最終救了我一命」，但也指出患者本人的健康意識同樣重要，「如果你擔心任何事情，就去看醫生，這就是醫生的職責。」

《時人》指出，布萊恩發現的指尖異常腫脹，是一種被稱為「杵狀指」的畸形現象，指甲根部到末端呈現弧形隆起，導致手指或腳趾末節異常膨大。

美國頂尖醫療機「克里夫蘭診所」（Cleveland Clinic）資訊指出，「杵狀指」不會造成疼痛，也可能無關身體健康，但通常與肺癌及肺部感染有關，所以如果出現這種症狀，非常建議到醫院好好檢查。

就醫之前，也可以透過「沙姆羅斯窗測試」（Schamroth window test）自我檢測，把左右手相對應的2隻手指指甲靠在一起，應該會出現一條縫隙，形狀類似菱形，如果沒有的話，應該提高警覺。