台中建築工地深夜惡火！紅光照亮夜空　消防15車27人搶救

記者鄧木卿／台中報導

台中市北屯區一處建築工地今（18）日深夜3點33分突然起火，由於現場全是易於燃燒的板模，火勢一發不可收拾，熊熊紅光照亮整個夜空，相當駭人，警消獲報到場，4點45分撲滅，燃燒面積50平方公尺，無人傷亡。

▲台中一處建築工地深夜惡火，紅光竄升照亮夜空，相當駭人。（圖／民眾提供，下同）

警消受理北屯區山西路三段、梅川東路五段路口一處興建中的工地火警，派遣消防車15輛、消防人員27名趕往，火勢從地下2樓延燒至地面樓層，火勢3點55分控制，4點45分撲滅，起火原因待查。