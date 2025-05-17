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中國減持美債　3月持倉規模退為第3大持有國

▲▼中美關稅,美中關稅,中美關稅戰,美中關稅戰,中美關係,美中關係,美國,川普,關稅,中國。（圖／路透）

▲中美貿易戰持續。（圖／路透）

文／中央社

美國財政部數據資料顯示，中國今年首度減持美債，減持美金189億元（約新台幣5710億元），3月持倉規模降為7654億元，從美債第2大持有國退為第3大持有國，次於日本、英國。

澎湃新聞17日報導，美國財政部於當地時間16日公布2025年3月國際資本流動報告（TIC），在美債前3大持有國中，日本、英國增持；中國減持，中國從第2大美債持有國退為第3大持有國，英國升為第2大持有國。

美國財政部報告顯示，日本3月增持美債49億元，持倉規模達1兆1308億元，為美債第1大持有國；中國今年首度減持美債，3月減持189億元，持有美債降為7654億元，中國的美債持倉規模從第2大持有國退為第3大持有國。

從2022年4月起，中國的美債持倉規模一直低於1兆元，整體呈現減持趨勢。2025年1月，中國增持美債18億元，2月增持235億元；時間往前回溯，中國在2022年、2023年、2024年分別減持1732億元、508億元、573億元。

英國今年3月增持美債290億元，從美債第3大持有國升為第2大持有國。

美國財政部報告指出，3月所有海外對長期、短期美國證券和銀行現金流（banking flows）的淨流入總額為2543億元；其中海外私人資金淨流入達2592億元，海外官方資金淨流出囗為49億元。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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